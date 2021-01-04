Новогодняя и рождественская афиша!

Новый год отметили!
От новогодних салатиков, закусок и горячих блюд не осталось и следа! Новогодние фильмы пересмотрены! Все родственники с подарками, а дети как следует "нахороводились"!
Чем заняться в оставшиеся дни?
Озёрск
Все праздничные дни
глк"Егоза" приглашает!
До 10-го января ждём вас с 10:00 до 17:00.
Трасса "Спортивная" с 8-ой опоры и учебная трасса. Тюбинг. Прокат. Инструкторы. Мангальные зоны.
Кафе - с 10:00 до 18:00.
Мероприятие: 6-го января пройдёт выставка-продажа изделий ручной работы воспитанников Каслинского Детского дома. Вся выручка идёт детям.
5 января, вторник
17-00 Театр кукол "Золотой петушок"
НОВОГОДНИЕ СЕКРЕТЫ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА. Онлайн
Рождественский венок сделаем своими руками.
18-00 Театр кукол "Золотой петушок"
СПЕКТАКЛЬ "Вертеп" 5 +
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Ёлкина мать, опять Новый год!", антивирусный концерт (12+)
Трио "Трое" совместно с актёрами театра "Наш дом"
6 января, среда
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
СПЕКТАКЛЬ "Зимняя фантазия или Сон в рождественскую ночь" 5 + и интермедия (новогодний праздник)
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Щелкунчик" Ю.Ким. Музыкальная сказка 6+
17-00 Театр кукол "Золотой петушок"
НОВОГОДНИЕ СЕКРЕТЫ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА. Онлайн
Мастер-класс "Орешки с секретом"
18-00 Театр кукол "Золотой петушок"
СПЕКТАКЛЬ "Как Маша поссорилась с подушкой" 3 +
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
по мотивам повести А. Куприна
"Яма". Бабий message (18+)
7 января, четверг
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
СПЕКТАКЛЬ "Вертеп" 5 +
12-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Рождественский концерт. В гостях у театра педагоги и студенты Озерского колледжа искусств. Вход свободный. Больше информации в кассе или по телефону 8(35130)25615.
17-00 Театр кукол "Золотой петушок"
НОВОГОДНИЕ СЕКРЕТЫ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА. Расскажем о спектакле "Вертеп"
18-00 Театр кукол "Золотой петушок"
СПЕКТАКЛЬ "Вертеп" 5 +
8 января, пятница
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
И. Костерина, "Колобок"
Интеактивная игра (6+)
19-00 Театр кукол "Золотой петушок"
НОВОГОДНИЕ СЕКРЕТЫ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА. Онлайн
#Куклыдома Три минуты для всей семьи
9 января, суббота
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
И. Костерина, "Колобок"
Интеактивная игра (6+)
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
СПЕКТАКЛЬ "Курочка Ряба" 3 +
17-00 Театр кукол "Золотой петушок"
НОВОГОДНИЕ СЕКРЕТЫ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА
Мастер-класс. Рисуем зимушку!
10 января, воскресенье
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
СПЕКТАКЛЬ "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" 5 +
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Д. Салимзянов, "Дуры мы, дуры"
Новогодняя сказка для взрослых (16+)
19-00 Театр кукол "Золотой петушок"
НОВОГОДНИЕ СЕКРЕТЫ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА
#Куклыдома Три минуты для всей семьи
Челябинск
Все дни: Космический ледовый городок, горки для детей и взрослых в парке Гагарина, альтернативный городок напротив квартала Академ Риверсайд, европейский каток в парке Терешковой — да вам дня не хватит, чтобы покататься везде. К вечеру советуем заглянуть в парк Гагарина на каток. Там в 17:00 включаются огоньки, DJ крутит любимые песни и последние хиты, а на фотозоне светят софиты для селфи. Билеты на каток можно купить онлайн!
Не забудьте про красиво украшенную набережную рядом с Краеведческим музеем! Там стоит побывать!
Государственный исторический музей Южного Урала поздравляет Вас с Новым годом и приглашает на семейное посещение выставок музея в праздничные дни со 2 по 10 января 2021! ул.Труда, 100
Телефоны для справок и записи на экскурсию:
(351) 263-08-32, 265-23-88 ( с 10-00 до 18-00)
Екатеринбург и Свердловская область
8 января
Все праздники:
Программа в Екатеринбургском Цирке: Российская государственная цирковая компания представляет новый грандиозный цирковой проект «Шоу воды, огня и света!» под руководством Заслуженного артиста Росcии Анатолия Сокола!
Полевской городской округ: ICE DRIFT 2021
Тайминг:
9:00-11:00 Регистрация участников, тех. инспекция
09:30 -12:00 Тренировочные заезды
12:30 Квалификация
15:30 Парные заезды
18:00 Награждение
Инфраструктура:
Полевая кухня, мобильная кофейня, мобильная пиццерия от партнеров
Материал подготовила Александра Лебедева.