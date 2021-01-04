Новогодняя и рождественская афиша!

Новый год отметили!

От новогодних салатиков, закусок и горячих блюд не осталось и следа! Новогодние фильмы пересмотрены! Все родственники с подарками, а дети как следует "нахороводились"!

Чем заняться в оставшиеся дни?

Озёрск

Все праздничные дни

глк"Егоза" приглашает!

До 10-го января ждём вас с 10:00 до 17:00.

Трасса "Спортивная" с 8-ой опоры и учебная трасса. Тюбинг. Прокат. Инструкторы. Мангальные зоны.

Кафе - с 10:00 до 18:00.

Мероприятие: 6-го января пройдёт выставка-продажа изделий ручной работы воспитанников Каслинского Детского дома. Вся выручка идёт детям.

5 января, вторник

17-00 Театр кукол "Золотой петушок"

НОВОГОДНИЕ СЕКРЕТЫ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА. Онлайн

Рождественский венок сделаем своими руками.

18-00 Театр кукол "Золотой петушок"

СПЕКТАКЛЬ "Вертеп" 5 +

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Ёлкина мать, опять Новый год!", антивирусный концерт (12+)

Трио "Трое" совместно с актёрами театра "Наш дом"

6 января, среда

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

СПЕКТАКЛЬ "Зимняя фантазия или Сон в рождественскую ночь" 5 + и интермедия (новогодний праздник)

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Щелкунчик" Ю.Ким. Музыкальная сказка 6+

17-00 Театр кукол "Золотой петушок"

НОВОГОДНИЕ СЕКРЕТЫ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА. Онлайн

Мастер-класс "Орешки с секретом"

18-00 Театр кукол "Золотой петушок"

СПЕКТАКЛЬ "Как Маша поссорилась с подушкой" 3 +

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

по мотивам повести А. Куприна

"Яма". Бабий message (18+)

7 января, четверг

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

СПЕКТАКЛЬ "Вертеп" 5 +

12-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Рождественский концерт. В гостях у театра педагоги и студенты Озерского колледжа искусств. Вход свободный. Больше информации в кассе или по телефону 8(35130)25615.

17-00 Театр кукол "Золотой петушок"

НОВОГОДНИЕ СЕКРЕТЫ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА. Расскажем о спектакле "Вертеп"

18-00 Театр кукол "Золотой петушок"

СПЕКТАКЛЬ "Вертеп" 5 +

8 января, пятница

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

И. Костерина, "Колобок"

Интеактивная игра (6+)

19-00 Театр кукол "Золотой петушок"

НОВОГОДНИЕ СЕКРЕТЫ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА. Онлайн

#Куклыдома Три минуты для всей семьи

9 января, суббота

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

И. Костерина, "Колобок"

Интеактивная игра (6+)

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

СПЕКТАКЛЬ "Курочка Ряба" 3 +

17-00 Театр кукол "Золотой петушок"

НОВОГОДНИЕ СЕКРЕТЫ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА

Мастер-класс. Рисуем зимушку!

10 января, воскресенье

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

СПЕКТАКЛЬ "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" 5 +

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Д. Салимзянов, "Дуры мы, дуры"

Новогодняя сказка для взрослых (16+)

19-00 Театр кукол "Золотой петушок"

НОВОГОДНИЕ СЕКРЕТЫ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА

#Куклыдома Три минуты для всей семьи

Челябинск

Все дни: Космический ледовый городок, горки для детей и взрослых в парке Гагарина, альтернативный городок напротив квартала Академ Риверсайд, европейский каток в парке Терешковой — да вам дня не хватит, чтобы покататься везде. К вечеру советуем заглянуть в парк Гагарина на каток. Там в 17:00 включаются огоньки, DJ крутит любимые песни и последние хиты, а на фотозоне светят софиты для селфи. Билеты на каток можно купить онлайн!

Не забудьте про красиво украшенную набережную рядом с Краеведческим музеем! Там стоит побывать!

Государственный исторический музей Южного Урала поздравляет Вас с Новым годом и приглашает на семейное посещение выставок музея в праздничные дни со 2 по 10 января 2021! ул.Труда, 100

Телефоны для справок и записи на экскурсию:

(351) 263-08-32, 265-23-88 ( с 10-00 до 18-00)

Екатеринбург и Свердловская область

8 января

Все праздники:

Программа в Екатеринбургском Цирке: Российская государственная цирковая компания представляет новый грандиозный цирковой проект «Шоу воды, огня и света!» под руководством Заслуженного артиста Росcии Анатолия Сокола!

Полевской городской округ: ICE DRIFT 2021

Тайминг:

9:00-11:00 Регистрация участников, тех. инспекция

09:30 -12:00 Тренировочные заезды

12:30 Квалификация

15:30 Парные заезды

18:00 Награждение

Инфраструктура:

Полевая кухня, мобильная кофейня, мобильная пиццерия от партнеров

Материал подготовила Александра Лебедева.