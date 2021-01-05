С Рождеством вас, дорогие наши читатели и зрители УКС-Тв!

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Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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В ТРК Челябинска продолжается бесплатное тестирование на COVID

788 жителей Челябинска за последние два дня, 5—6 января, прошли бесплатное тестирование на коронавирус в торгово-развлекательных комплексах города. В пресс-службе администрации областного центра напоминают: акция продлится до 10 января Подробнее

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Прошедший год в стране стал самым жарким

Прошедший 2020 год стал рекордно теплым во всех федеральных округах РФ, исключением стал лишь Северо-Кавказский регион Подробнее

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Рождество в театре «Наш дом»

7 января озерский  театр «Наш дом» по сложившейся доброй традиции собрал в большом зале ценителей музыки и поэзии на рождественский концерт. В программе...

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На Южном Урале по нацпроекту благоустроили более 400 дворов и общественных пространств

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в Челябинской области ежегодно благоустраивают дворовые и общественные территории (площади, набережные, улицы,...

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В период пандемии бизнесу Челябинской области оказана помощь более чем на 30 млрд рублей

В 2020 году, кроме важнейших задач по сохранению здоровья и жизни людей, на первый план вышли вопросы обеспечения устойчивого развития экономики. Правительство Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером включилось во все федеральные программы сохранения занятости и финансовой устойчивости бизнеса, параллельно дополняя их региональными мерами. В результате через различные институты поддержки – федеральные и региональные – предпринимателям оказана помощь на общую сумму более 30 млрд рублей, что позволило сохранить более 170 тыс. рабочих мест.

На малый и средний бизнес в Челябинской области приходитсякаждый четвертый занятый и около трети оборота организаций. И именно этот сектор в период пандемии пострадал больше всего. Чтобы не допустить массового закрытия МСП и увольнений работников в 2020 году принято более десятка законов, направленных на снижение фискальной нагрузки на бизнес, сохранение денег в экономическом обороте, а также на восстановление инвестиционной активности. Одновременно продолжалась работа в рамках реализации областного закона о малом и среднем предпринимательстве и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».По итогам этой работы на площадке «Территории Бизнеса» в 2020 году порядка 8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства получили консультационные, образовательные, имущественные, инжиниринговые и экспортные услуги. Финансовая поддержка оказана более чем 340 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,3 млрд рублей, что позволит сохранить почти 7 тыс. рабочих мест. По итогам обучающих мероприятий создано порядка 360 субъектов МСП.В том числе благодаря принятым мерам, по итогам года среднесписочная численность работников МСП сохранила уровень 2019 года–порядка350 тыс. человек. Обстановка стабилизировалась и в других секторах экономики Челябинской области. Так, за 11 месяцев 2020 года индекс промпроизводства практически догнал уровень прошлого года: разница к аналогичному периоду составила всего 1,8%.Инвестиции в основной капитал за девять месяцев 2020 года выросли на 7,7%и составили 216,3 млрд рублей. По итогам года ожидается их умеренный рост, чтооценивается положительно в новой реальности и с учетом высокой базы 2019 года, когда этот показатель увеличился на 9,4% (299,1 млрд рублей).Ранее мы подробно рассказывали, как в 2020 году правительство Челябинской области перезагрузило инвестиционную политику. Пандемия и связанные с ней ограничения, а также действующие международные санкции не могли не сказаться на экспорте из Челябинской области. Но его объем за январь–октябрь 2020 года отстает от аналогичного периода прошлого года всего на 0,7% и составляет 3,3 млрд долларов США. Причем за полугодие снижение было на уровне 7%. Значит, экспорт продолжает постепенно восстанавливаться. К слову, здесь непростая экономическая ситуация  не для всех сыграла только отрицательную роль. Локальные дефициты, перебои с импортом из других стран и появляющийся новый спрос позволили южноуральским экспортерам занять новые рынки сбыта и в короткий срок организовать экспортные поставки. Министерство экономического развития Челябинской области в ручном режиме совместно с торговыми представительствами России в странах СНГ помогает предприятиям региона занять ниши, которые освободились.В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» оказана поддержка 362 субъектам МСП, 80 прошли обучение, акселерационная поддержка оказана 16 субъектам МСП. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по отношению к 2018 году (базовый год) составил  28,5% при плановом значении 20%.Продолжает сохранять положительную тенденцию в Челябинской области ввод нового жилья. За январь–ноябрь 2020 года данный показатель вырос на 10,6%. Также на протяжении всего года сохранял стабильность оборот розничной торговли, который вырос за январь–ноябрь 2020 года на 0,8% в сопоставимых ценах (скорректированных на уровень инфляции).Этому также способствует рост среднемесячной начисленной заработной платы, которая увеличилась за январь–октябрь на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года.Еще одна из важных задач, которая активно решалась в 2020 году, – развитие туризма. Распоряжением губернатора создан туристический кластер «Горный Урал». Он достойно презентован на всероссийском конкурсе АСИ и вошел в ТОП-30. Шесть южноуральских организаций и предпринимателей выиграли гранты Ростуризма на общую сумму более 14 млн рублей и уже в следующем году реализуют свои проекты на его территории.Проект кластера проработан и будет реализовываться в приоритетном порядке. Правительство региона уже начало формировать заявки на федеральное финансирование инфраструктуры для туризма и продолжит эту работу в 2021 году, в том числе в рамках реализации соответствующего нацпроекта.В планах: создавать туристскую инфраструктуру, строить современные отели и обустраивать турпространства мирового уровня.  Подробнее

| Губерния

Сотрудники МЧС в новогодние праздники проводят профилактические рейды по пожарной безопасности

Сотрудники МЧС в новогодние каникулы проводят профилактические мероприятия в многоквартирных домах и в частном секторе, цель рейдов – донести до населения, что только неукоснительное выполнение требований пожарной безопасности, а также осмотрительность и осторожность помогут избежать несчастных случаев.

На контроле огнеборцев также дачные и садовые товарищества. Многие южноуральцы проводят свои новогодние выходные на природе: топят печи в домах и банях. К сожалению, с начала года сотрудники противопожарной службы уже не раз выезжали на ликвидацию пожаров в садоводческие товарищества, причиной которых стал перекал печи либо нарушение правил эксплуатации электрооборудования.В настоящее время сотрудниками «чрезвычайного» ведомства в ежедневном режиме проводятся рейды в жилье, особенно по местам проживания семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Как правило, в таких семьях растут малолетние дети, поэтому вопросам пожарной безопасности должно уделяться особое внимание. Под пристальным надзором огнеборцев и сотрудников ГПН находятся и семьи так называемой «группы риска», где о пожарной безопасности практически не задумываются. Разъяснительные беседы, проводимые совместно с работниками социальных служб, а также с соседями таких «нерадивых» жильцов направлены на привлечение внимания к безопасности.Новый 2021 год в Челябинской области начался с удручающей для сотрудников МЧС статистики: за несколько дней 2021 года количество пожаров в сравнении с аналогичным периодом 2020 года выросло в несколько раз. Также наблюдается рост количества погибших и травмированных на пожарах.В новогоднюю ночь сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание в жилом многоэтажном доме, расположенном на улице Захаренко. Из горящей квартиры на первом этаже успели эвакуироваться два человека: один – через окно, другой – через входную дверь. Квартира осталась открытой, что создало благоприятные условия для распространения продуктов горения по всему подъезду. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление. Жители попытались самостоятельной эвакуации через лестничную клетку, в результате чего четыре человека получили отравления угарным газом. Огнеборцы с помощью спасательных комплектов вывели на свежий воздух 20 человек, в том числе и четверых ребятишек. К сожалению, в горящей квартире были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни.Сотрудники МЧС будут продолжать превентивные мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров и надеются, что население окажет им в этом большую поддержку, соблюдая безопасность в быту.«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области: (351) 239-99-99 Подробнее

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Ключевые теги: Рождество, праздник, Озёрск.

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