На Южном Урале по нацпроекту благоустроили более 400 дворов и общественных пространств

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в Челябинской области ежегодно благоустраивают дворовые и общественные территории (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки). В реализации проекта участвуют все 43 муниципальные образования Челябинской области. В 2020 году в регионе благоустроили 209 дворовых и 227 общественных территорий (436 объектов), определенных по итогам общественных обсуждений с жителями.Приоритет отдается комплексному благоустройству общественных территорий, которое предусматривает использование различных элементов благоустройства (освещение, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы).Наиболее крупные проекты благоустройства, выполненные в 2020 году: центральная площадь в Троицке; часть набережной озера Смолино в Челябинске; благоустройство общественной территории по ул. Космонавтов в Южноуральске; продолжение сквера «Огни Магнитки» в Магнитогорске и другие.Так, в Магнитогорске завершилось благоустройство второй очереди бульвара «Огни Магнитки» по проспекту Карла Маркса от остановки Бориса Ручьева до улицы Труда. В 2019 году уже была обустроена первая часть бульвара от остановки Гостиный двор до остановки Бориса Ручьева. Пешеходная зона совместила две основные территории: зону велодорожки и прогулочную аллею, где расположены малые архитектурные формы для отдыха, арт-объекты, смонтированы новые линии освещения. Обновление набережной озера Смолино в Челябинске также запланировано в несколько этапов. Первый из них, который выполнялся в 2020 году, – это преображение участка от Дворца культуры ЧТПЗ вдоль улицы Новороссийской. Здесь появилась зона отдыха протяженностью 500 метров с перголой и качелями, пешеходная и велосипедная дорожки, детская площадка с безопасным покрытием, озеленение. На протяжении всей пешеходной зоны установили современные светильники, чтобы набережная была хорошо освещена в вечернее время.Проект сквера по улице Космонавтов в Южноуральске был участником Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды но. Не выйдя в финал, он получил финансовую поддержку региональных властей. В сквере появилась новая тротуарная плитка, лавочки, освещение. В центре площадки установили детский игровой комплекс в виде корабля. Также в сквере оборудовали велодорожки, разбили декоративные клумбы и установили топиари (фигуры из искусственной зелени).