В Челябинской области стартовали Рождественские елки

- Дорогие ребята, я рад видеть вас здесь на нашей Рождественской елке. Мы верим в чудо, в исполнение желаний. Уверен, что следующий год будет для нас лучше, вы достигнете новых результатов. Желаю, чтобы в наступившем году все были здоровы и счастливы, – обратился к детям Алексей Текслер.
В рамках ежегодной Рождественской ёлки губернатор и митрополит Челябинский и Миасский Григорий наградили победителей литературного конкурса «Рождественская сказка».
Напомним, традиционная рождественская елка проводится в регионе уже более десяти дет. В предыдущие годы елки организовывались в восьми муниципалитетах, куда приезжали ребята и из соседних городов и районов. В этом году рождественские елки пройдут в каждом городе и районе области с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер с 7 по 14 января. Новогодние представления посетят более шести тысяч детей региона.
В Озерске праздничное мероприятие состоится 14 января в ДК «Маяк». 160 ребятишек получат пригласительные на Рождественскую елку Губернатора. Это прежде всего дети , которые находятся в трудной жизненной ситуации, воспитанники детского дома, обучающиеся общеобразовательных школ, школ дополнительного образования в сфере культуры и искусства, принимающие активное участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, а также спортсмены, отмеченные за свои достижения наградами. Будут приглашены участники и победитель литературного конкурса «Рождественская сказка», который состоялся в 2020 году.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа