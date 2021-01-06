Ищем очевидцев!

В период времени с 20.00 часов 04.12.2020 года до 11.16 часов 06.12.2020 года, на улице Семенова – 4, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на автомобиль «Фольксваген Гольф». После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В период времени с 15.00 часов 05.12.2020 года до 11.00 часов 06.12.2020 года, на улице Семенова – 11, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на автомобиль «Мазда - 3». После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

18 декабря 2020 года, в период времени с 18.00 до 21.00 часа, на проспекте Ленина -62, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на автомобиль «Лада Гранта». После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях, сообщить в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск