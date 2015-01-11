С нового года в Челябинской области вступили в силу 5 важных законов

В 2020 году депутаты Заксобрания Челябинской области приняли 553 постановления и 210 законов – пять из них являются наиболее важными для жителей региона.

Так, с 1 января 2021 года с 80 тыс. до 250 тыс. рублей увеличен предельный размер государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноким жителям на основании социального контракта. Эта сумма будет направляться на помощь в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности или на развитие самозанятости жителей региона.

Другой закон расширил категорию детей погибших участников Великой Отечественной войны, которым предоставляются меры социальной поддержки. К этой категории теперь отнесены граждане, родители которых умерли от полученных на фронте заболеваний во время войны, а также те, кто умерли из-за полученных в боях ранений, контузий, увечий или заболеваний уже после боевых действий.

С начала 2021 года вступил в силу и закон «об инициативном бюджетировании». Он позволит за счет средств областного бюджета поддерживать лучшие инициативы южноуральцев, направленные на решение вопросов местного значения. Главная цель закона – вовлечение жителей в решение вопросов местного значения. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 750 млн рублей.

«Инициативное бюджетирование является эффективной формой непосредственного участия населения в решении актуальных для каждой территории вопросов. В течение года с учетом исполнения областного бюджета мы планируем совместно с губернатором рассмотреть вопрос об увеличении средств на эти цели в два раза», – сообщил первый заместитель председателя ЗСО, председатель комитета по бюджету и налогам Александр Лазарев.

Также с 1 января вступили в силу поправки в законы, касающиеся комиссий по делам несовершеннолетних. Государственными полномочиями в этой сфере наделяются органы местного самоуправления Челябинска с внутригородским делением. Это обстоятельство обусловлено произошедшей в свое время реформой местного самоуправления.

Кроме того, пересмотрена норма, определяющая количество работающих на постоянной основе членов комиссий и специалистов, обеспечивающих их деятельность. Теперь число специалистов КДН определяется в зависимости от количества несовершеннолетних, живущих на территории муниципалитета, из расчета одна должность на 6 тыс. человек. Таким образом, штат КДН в регионе увеличивается на 33 специалиста.

https://dostup1.ru/politics/S-novogo-goda-v-Chelyabinskoy-oblasti-vstupili-v-silu-5-vazhnyh-zakonov_133176.html