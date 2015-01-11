2021-01-11YEKT14:00:00 | Губерния Новый Год с пользой прошел в детских учреждениях соцзащиты Челябинской области Источник: пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области









Благотворительными и патриотическими акциями встретили Новый год в детских учреждениях социальной защиты населения Челябинской области.Воспитанники центра помощи детям Катав-Ивановского района в рамках проекта «Поделись добротой!» побывали в селе Тюлюк и подарили своим друзьям — учащимся сельской школы — праздник и подарки. Юные катавцы провели праздничную программу и спортивные соревнования. Победителям вручили призы. Девочки заранее связали теплые носочки, которые подарили юным жителям Тюлюка. Ответным подарком стала экскурсия в храм «Введения во храм Пресвятой Богородицы», где ребята увидели старинные иконы и познакомились с историей церкви.«В рамках проекта «Поделись добротой» мы не первый год дружим с учащимися тюлюкской школы, наши ребята проводят для школьников творческие мастер-классы, концерты, а жители села организуют для нас совместные туристические походы, вместе мы уже неоднократно поднимались на Иремель, были в Ларкином ущелье. Цель проекта — научить детей делиться добротой, уметь общаться друг с другом, делать общие полезные дела», — пояснила директор центра помощи детям Катав-Ивановского района Мария Меркурьева.Воспитанники и педагоги центра помощи детям Троицка совместно Троицким отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и матерями павших солдат-интернационалистов провели трудовую акцию памяти «Помним», посвященную 41 годовщине со дня ввода советских войск в Афганистан. Все вместе они привели в порядок территорию у памятника «Воинам-интернационалистам».В Бредах за заслуги в хоккее был отмечен воспитанник центра помощи детям, 16-летний Николай Х. Во время традиционных ежегодных соревнований по хоккею на кубок директоров первоцелинников, которые проводятся в Брединском районе, ему вручили подарок — хоккейную клюшку от мастера спорта СССР, ветерана команды « Трактор», Анатолия Картаева.Подросток занимается хоккеем под руководством тренера Николая Дюсембаева, награждался командными призами, отмечен как «Лучший защитник».«Николай — серьезный молодой человек, поэтому к своему выбору в спорте относится очень ответственно — соблюдает режим тренировок, строго следит за распорядком дня», — рассказал воспитатель центра помощи детям Брединского района Николай Колеснев.«Я даже не предполагал, что со мной такое может случиться! Мне нравится хоккей, он дисциплинирует, делает ответственным, развивает физически. Благодаря спорту становишься выносливее, поэтому заниматься буду и дальше», — поделился 16-летний хоккеист Николай Х. Источник: пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской областиБлаготворительными и патриотическими акциями встретили Новый год в детских учреждениях социальной защиты населения Челябинской области.Воспитанники центра помощи детям Катав-Ивановского района в рамках проекта «Поделись добротой!» побывали в селе Тюлюк и подарили своим друзьям — учащимся сельской школы — праздник и подарки. Юные катавцы провели праздничную программу и спортивные соревнования. Победителям вручили призы. Девочки заранее связали теплые носочки, которые подарили юным жителям Тюлюка. Ответным подарком стала экскурсия в храм «Введения во храм Пресвятой Богородицы», где ребята увидели старинные иконы и познакомились с историей церкви.«В рамках проекта «Поделись добротой» мы не первый год дружим с учащимися тюлюкской школы, наши ребята проводят для школьников творческие мастер-классы, концерты, а жители села организуют для нас совместные туристические походы, вместе мы уже неоднократно поднимались на Иремель, были в Ларкином ущелье. Цель проекта — научить детей делиться добротой, уметь общаться друг с другом, делать общие полезные дела», — пояснила директор центра помощи детям Катав-Ивановского района.Воспитанники и педагоги центра помощи детям Троицка совместно Троицким отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и матерями павших солдат-интернационалистов провели трудовую акцию памяти «Помним», посвященную 41 годовщине со дня ввода советских войск в Афганистан. Все вместе они привели в порядок территорию у памятника «Воинам-интернационалистам».В Бредах за заслуги в хоккее был отмечен воспитанник центра помощи детям, 16-летний Николай Х. Во время традиционных ежегодных соревнований по хоккею на кубок директоров первоцелинников, которые проводятся в Брединском районе, ему вручили подарок — хоккейную клюшку от мастера спорта СССР, ветерана команды « Трактор», Анатолия Картаева.Подросток занимается хоккеем под руководством тренера, награждался командными призами, отмечен как «Лучший защитник».«Николай — серьезный молодой человек, поэтому к своему выбору в спорте относится очень ответственно — соблюдает режим тренировок, строго следит за распорядком дня», — рассказал воспитатель центра помощи детям Брединского района.«Я даже не предполагал, что со мной такое может случиться! Мне нравится хоккей, он дисциплинирует, делает ответственным, развивает физически. Благодаря спорту становишься выносливее, поэтому заниматься буду и дальше», — поделился 16-летний хоккеист Николай Х. AzAzA 2021-01-11YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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