В Челябинской области из-за мороза усилили патрулирование автотрасс

В Госавтоинспекции предупреждают водителей о сильном похолодании – на загородные дороги отправили дополнительные экипажи ДПС.
Автоинспекторы будут патрулировать трассы в круглосуточном режиме и оказывать помощь водителям в случае необходимости.
Метеорологи ожидают на Урале температуры воздуха на восемь и более градусов ниже климатической нормы. Ситуацию усугубят ветер, изморозь и гололед.
В ГИБДД уже попросили водителей отказаться от дальних поездок, а если такой возможности нет, заранее продумать маршрут, заправить автомобиль и зарядить мобильный телефон, не забыть взять с собой буксировочный трос, теплую одежду, термос с горячим напитком.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-iz-za-moroza-usilili-patrulirovanie-avtotrass_133224.html