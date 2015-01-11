Продолжается прием заявок на конкурс молодых дизайнеров «Новые имена в моде - 2021»

Межрегиональное управление №71 информирует, что по состоянию на 16ч 00 мин 12.01.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 4700 случаев заболевания COVID-19 Подробнее
Конкурс пройдет уже в четырнадцатый раз. Принять участие в нем могут дизайнеры, которые уже имеют коллекцию одежды, обуви или аксессуаров и готовый лукбук, сообщает Молодежный ресурсный центр.Участники конкурса познакомятся с экспертами индустрии и, возможно, представят собственные коллекции на Aurora Fashion Week Russia, St.Petersburg Fashion Week и Mercedes-Benz Fashion Day St.Petersburg. В прошлом году работы начинающих модельеров примерили Матильда Шнурова, Лиза Боярская, Данила Козловский, Иван Ургант и другие медиаперсоны, инфлюенсеры и блогеры России.Для заявки необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса до 12 февраля и загрузить от 7 до 20 фотографий разных образов из уже готовой коллекции одежды или аксессуаров. К лукбуку должны прилагаться название бренда, краткое описание, год основания, количество выпущенных коллекций и пара слов о дизайнере вместе с контактами для связи. 16 февраля на сайте начнется онлайн-голосование, по итогам которого будет выбран один победитель. Девть финалистов выберут эксперты — главные представители российской фэшн-индустрии.Добавим, что в разные периоды участниками конкурса были Рома Уваров, Юра Питенин, Анастасия Докучаева, Сергей Бондарев, Юлия Воробьева, Ольга Малярова, Артем Шумов. Теперь уже они формируют российскую фэшн-индустрию.