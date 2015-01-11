В Международный день снеговика, 18 января, организаторы «Снеговиков-добряков» расскажут об итогах благотворительной акции. В этом году они превзошли все ожидания.Акция стартовала в Челябинской области 3 ноября. Тогда региональный Уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова сообщила, что планируется исполнить новогодние мечты не менее 500 детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации – из-за тяжелых заболеваний или других проблем в семье. Для этого нужно найти порядка 300 «снеговиков» – коллективов различных компаний, организаций, любых объединений добрых людей, которые возьмут письма, адресованные детьми Деду Морозу, и исполнят заветные желания. Тогда же Евгения Викторовна призналась, что есть стремление собрать и 1000 писем, но организаторы не станут обнадеживать ребят без уверенности, что для всех найдутся «снеговики».
Источник: организаторы акции «Снеговики-добряки»