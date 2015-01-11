Студотряды Челябинской области в зимние каникулы будут трудиться на объектах атомной отрасли России

Студенческие отряды Южного Урала уже в январе открыли новый трудовой сезон. 120 молодых людей будут трудиться на строительстве трех крупных объектов атомной промышленности: Ленинградской АЭС-2 в городе Сосновый Бор Ленинградской области, объектов АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» в поселке Зеленый Гай Калининградской области и ФГУП «ПО «Маяк» в городе Озерске, сообщает пресс-служба Челябинского областного студенческого отряда.На межрегиональный этап стройки «Мирный атом-ЛАЭС» уехали 14 девушек из четырех студенческих строительных отрядов Южного Урала. Прибыв на место, они успешно сдали тест на коронавирус и приступили к отделочным работам на Ленинградской АЭС.59 бойцов впервые примут участие в межрегиональном этапе студенческой стройки «Калининград». Молодые люди будут возводить кирпичные и каменные конструкции, а также выполнять подсобные работы. На объектах ФГУП «ПО «Маяк» будут трудиться студенты из Озерска. Четыре стройотряда займутся демонтажными и отделочными работами. Всего на студенческой стройке «Мирный атом» отработают 47 человек.На стройках соблюдаются все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Все студенты предварительно прошли медицинскую комиссию и сдали тест на COVID-19. Работы будут осуществляться в соответствии с рекомендациями и нормами для строительной отрасли.