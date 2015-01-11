2021-01-14YEKT10:00:00 | Губерния Центр сильных магнитных полей планируют создать при взаимодействии ЮУрГУ и ЧелГУ Источник: pixabay.com









В Южно-Уральском государственном университете сотрудники лаборатории функциональных материалов изучают сверхпроводимость и квантовые кооперативные явления. Работа лаборатории – результат совместной деятельности челябинских вузов: ЮУрГУ и ЧелГУ. В будущем университеты намерены создать еще одну совместную исследовательскую площадку – Центр сильных магнитных полей.В новом центре ученые из Южно-Уральского государственного университета и Челябинского государственного университета будут изучать методику создания магнитных полей, свойства тел при воздействии этих полей на них, а также магнитные материалы.Между научными коллективами двух вузов давно установилась прочная связь: совместные исследования проводятся в области математики, физики, химии. Лабораторией функциональных материалов, открытой в ЮУрГУ в 2017 году, руководит советник при ректорате ЧелГУ Дмитрий Батаев.Сотрудники лаборатории изучают сверхпроводимость и квантовые кооперативные явления в низкоразмерных системах, материалы с памятью формы, с магнитокалорическим эффектом. Также в лаборатории работают с углеродными материалами и наноразмерными структурами.«За три года было проведено немало успешных исследований. Прямо сейчас реализуется крупный международный российско-немецкий проект «Фундаментальные основы сжижения природного газа с помощью магнитного охлаждения». Он финансируется РНФ-Helmholtz. Проект направлен на решение фундаментальной задачи физики конденсированного состояния и физики металлов и сплавов – разработку материалов с заданными свойствами, пригодных для применения в новой перспективной технологии сжижения газов с помощью магнитокалорического эффекта», – рассказал руководитель лаборатории функциональных материалов ЮУрГУ Дмитрий Батаев.Результаты научных исследований, проводимых сотрудниками лаборатории, могут применяться в широчайшем спектре технических приложений и технологий: в сверхпроводящих материалах и изделиях на их основе, медицине, машиностроении и авиации, космосе, АПК и ОПК, и т.д.ЮУрГУ – участник Проекта «5-100», призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Источник: pixabay.comВ Южно-Уральском государственном университете сотрудники лаборатории функциональных материалов изучают сверхпроводимость и квантовые кооперативные явления. Работа лаборатории – результат совместной деятельности челябинских вузов: ЮУрГУ и ЧелГУ. В будущем университеты намерены создать еще одну совместную исследовательскую площадку – Центр сильных магнитных полей.В новом центре ученые из Южно-Уральского государственного университета и Челябинского государственного университета будут изучать методику создания магнитных полей, свойства тел при воздействии этих полей на них, а также магнитные материалы.Между научными коллективами двух вузов давно установилась прочная связь: совместные исследования проводятся в области математики, физики, химии. Лабораторией функциональных материалов, открытой в ЮУрГУ в 2017 году, руководит советник при ректорате ЧелГУ Дмитрий Батаев.Сотрудники лаборатории изучают сверхпроводимость и квантовые кооперативные явления в низкоразмерных системах, материалы с памятью формы, с магнитокалорическим эффектом. Также в лаборатории работают с углеродными материалами и наноразмерными структурами.«За три года было проведено немало успешных исследований. Прямо сейчас реализуется крупный международный российско-немецкий проект «Фундаментальные основы сжижения природного газа с помощью магнитного охлаждения». Он финансируется РНФ-Helmholtz. Проект направлен на решение фундаментальной задачи физики конденсированного состояния и физики металлов и сплавов – разработку материалов с заданными свойствами, пригодных для применения в новой перспективной технологии сжижения газов с помощью магнитокалорического эффекта», – рассказал руководитель лаборатории функциональных материалов ЮУрГУ.Результаты научных исследований, проводимых сотрудниками лаборатории, могут применяться в широчайшем спектре технических приложений и технологий: в сверхпроводящих материалах и изделиях на их основе, медицине, машиностроении и авиации, космосе, АПК и ОПК, и т.д.ЮУрГУ – участник Проекта «5-100», призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. AzAzA 2021-01-14YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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