В Озерске прошла Рождественская елка губернатора

Мероприятие состоялось 14 января во Дворце культуры «Маяк». На праздник были приглашены более 150 детей, добившихся в минувшем году особых успехов в учебе, спорте, творчестве, ребята из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспитанники озерского центра помощи детям-сиротам.
Гостей рождественской ёлки в видеообращении поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Также приветственное слово для детей записал митрополит Челябинский и Миасский Григорий. С добрыми словами к гостям праздника обратились глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и благочинный Озёрско-Кыштымского округа Челябинской епархии, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Озерска протоиерей Димитрий Шорин.
Евгений Щербаков:
- Дорогие ребята, сегодня в этот по-настоящему морозный, но волшебный праздничный день поздравляю вас с Рождеством и Новым годом. Я точно знаю, что вы в прошлом году хорошо учились и сделали много добрых дел. Уверен, что и в следующем году всё, что вы наметили, обязательно сбудется. С полной решимостью продолжайте заниматься, учиться, радовать своих близких хорошими поступками, и всё у вас получится!
На празднике почетным дипломом и памятным подарком была награждена победитель литературного конкурса «Рождественская сказка», учащаяся школы № 21 Татьяна Борисенко.
После официальных поздравлений юных гостей рождественской ёлки губернатора ждал главный подарок: интерактивное представление «Сказочная суматоха от ватаги скоморохов» по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению» в исполнении актеров челябинского театра «Манекен». Зрители в зале пели, танцевали, веселились вместе со скоморохами, волновались и радовались за Емелю.
Анна, мама 6-летней учащейся Детской художественной школы поделилась впечатлениями:
- Чудесный спектакль, удачное соединение русской народной сказки и современных танцевальных направлений. Я, сопровождающая дочку, взрослая, с большим удовольствием посмотрела и снова почувствовала праздник!
После представления все ребята получили сладкие подарки. Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.
Фото Александра Абросимова
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа