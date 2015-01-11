2021-01-14YEKT14:00:00 | Губерния Правительство Челябинской области и компания «Яндекс» начали сотрудничать в развитии сферы культуры в регионе Источник: Челябинская государственная филармония









В цифровой трансформации органов власти Челябинской области принимают участие не только региональные разработчики цифровых решений, но и федеральные ИТ-компании. Так, в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Челябинской области и компанией «Яндекс», подписанного 13 июля 2020 года, проводится работа по развитию сферы культуры в регионе. Координирует и контролирует эту деятельность министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и подведомственный ему АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области».Первым наглядным результатом такой работы стало начало активного сотрудничества областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинская государственная филармония» с сервисом Яндекс.Афиша. Теперь жители и гости города могут купить через онлайн-сервис билеты на концерты. Это позволяет, с одной стороны, наиболее эффективно организовать продажу билетов на проводимые мероприятия, с другой - повысить уровень информированности граждан о культурных событиях в стенах учреждения, сообщает мининформ.«Мининформ Челябинской области и подведомственный ему Центр развития цифровых технологий принимают активное участие в реализации крупного проекта, направленного на развитие сферы культуры нашего региона. Начало взаимодействия с сервисом Яндекс.Афиша со стороны Челябинской филармонии является лишь небольшим шагом при достижении цели по цифровой трансформации органов власти в сфере культуры, а также подведомственных им учреждений. В 2021 году мининформом планируется внедрение большого количества новых цифровых сервисов и услуг в различных органах власти Челябинской области», - отметила Екатерина Давыдова, заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. «Мы рады сотрудничать с учреждениями культуры Челябинской области и продавать билеты на мероприятия через сервис Яндекс.Афиша. Это позволит повысить доступность услуг в сфере развлечений, в том числе за счет использования маркетинговых каналов сервиса», - комментирует Мариам Лоладзе, руководитель партнерских программ сервиса Яндекс.Билеты.По словам министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, культурные ценности и услуги учреждений культуры должны стать доступными всем южноуральцам. «Такова основная задача отрасли культуры, ее можно достичь лишь совместной работой, которая должна проводиться на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном. Только тогда мы сможем достичь максимального успеха. Надеюсь, что сотрудничество продолжится и по другим направлениям - в музейной сфере, театре, кино, библиотечном деле», - прокомментировал министр культуры. Источник: Челябинская государственная филармонияВ цифровой трансформации органов власти Челябинской области принимают участие не только региональные разработчики цифровых решений, но и федеральные ИТ-компании. Так, в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Челябинской области и компанией «Яндекс», подписанного 13 июля 2020 года, проводится работа по развитию сферы культуры в регионе. Координирует и контролирует эту деятельность министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и подведомственный ему АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области».Первым наглядным результатом такой работы стало начало активного сотрудничества областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинская государственная филармония» с сервисом Яндекс.Афиша. Теперь жители и гости города могут купить через онлайн-сервис билеты на концерты. Это позволяет, с одной стороны, наиболее эффективно организовать продажу билетов на проводимые мероприятия, с другой - повысить уровень информированности граждан о культурных событиях в стенах учреждения, сообщает мининформ.«Мининформ Челябинской области и подведомственный ему Центр развития цифровых технологий принимают активное участие в реализации крупного проекта, направленного на развитие сферы культуры нашего региона. Начало взаимодействия с сервисом Яндекс.Афиша со стороны Челябинской филармонии является лишь небольшим шагом при достижении цели по цифровой трансформации органов власти в сфере культуры, а также подведомственных им учреждений. В 2021 году мининформом планируется внедрение большого количества новых цифровых сервисов и услуг в различных органах власти Челябинской области», - отметила, заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. «Мы рады сотрудничать с учреждениями культуры Челябинской области и продавать билеты на мероприятия через сервис Яндекс.Афиша. Это позволит повысить доступность услуг в сфере развлечений, в том числе за счет использования маркетинговых каналов сервиса», - комментирует, руководитель партнерских программ сервиса Яндекс.Билеты.По словам министра культуры Челябинской области, культурные ценности и услуги учреждений культуры должны стать доступными всем южноуральцам. «Такова основная задача отрасли культуры, ее можно достичь лишь совместной работой, которая должна проводиться на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном. Только тогда мы сможем достичь максимального успеха. Надеюсь, что сотрудничество продолжится и по другим направлениям - в музейной сфере, театре, кино, библиотечном деле», - прокомментировал министр культуры. AzAzA 2021-01-14YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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