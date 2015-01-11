Юные таланты еще могут успеть подать заявку на Премию «Андрюша-2021»

Прием заявок на конкурс юных талантов, претендующих на Премию «Андрюша-2021», продлен до 15 февраля, сообщают организаторы.«По многочисленным просьбам педагогов и родителей мы приняли решение о продлении сроков на две недели, - прокомментировали в оргкомитете премии, - мы хотим, чтобы все желающие могли проявить свои способности и получить новые возможности для развития».Участие в конкурсе - бесплатное. Особое внимание уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Оценивать творчество ребят будет жюри с участием деятелей искусства и культуры мирового масштаба. Неизменный председатель жюри премии - народный артист России продюсер, режиссер Андрис Лиепа. Наградой для победителей станет участие во всероссийских и международных конкурсах, концертах и фестивалях в России и за рубежом, творческих школах, обучающих программах и мастер-классах ведущих международных организаций в сфере искусства - Культурного центра Елены Образцовой, Международного фонда Юрия Розума, Благотворительного фонда имени Мариса Лиепы и других.Награждение лауреатов состоится на торжественном благотворительном гала-концерте в Челябинском театре оперы и балета им. М.И. Глинки 22 апреля 2021 года. В этом году на церемонии будут отмечены победители Премии «Андрюша» сразу двух лет. В концерте примут участие звезды оперы, балета, эстрады, драматического искусства. Ведущий - заслуженный артист России Александр Олешко.Заявку на участие можно заполнить онлайн до 15 февраля 2021 года.Заявка солиста Заявка коллектива/дуэта Заявка художника Положение о конкурсе Проект осуществляется с использованием средств гранта губернатора Челябинской области для СО НКО.Организаторы приглашают партнеров для участия в XII Премии «Андрюша-2021». Оргкомитет: Детский Благотворительный Фонд в поддержку талантливых детей «Андрюша» имени Андрея Жаботинского, www.andrusha-fond.ru, г. Челябинск, пр. Ленина, 21В (БД "Спиридонов"), офис 513, тел. +7 (351) 775-45-40, +7 (351) 235-75-55, andrusha-fond@mail.ru.