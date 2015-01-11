2021-01-15YEKT05:00:00 | Губерния В Челябинской области вакцинируют от коронавируса жителей старше 65 лет Источник: Фото Марины Власовой, Медиахолдинг «ОТВ»









С ростом объемов производства вакцины увеличиваются и объемы ее поставок. При этом расширяются категории граждан, проходящих вакцинацию. В Челябинской области сегодня, помимо врачей, педагогов, социальных работников, волонтеров и полицейских, прививают также людей возраста 65+, в том числе с хроническими заболеваниями.«Мы с мужем относимся к категории 65+. В основном информацию о ковиде смотрим по телевизору. Давно хотели привиться, искали, как это сделать, и замечательно, что появилась такая возможность поставить прививку от коронавирусной инфекции. Считаю, что вакцинироваться нужно обязательно, поскольку это единственная возможность уберечь свое здоровье и здоровье своих близких. Страшно не было. Приняли очень хорошо, измерили уровень кислорода в крови, рассказали подробно, какие могут быть осложнения. Надеюсь, что все будет хорошо. Теперь будем ждать, когда второй раз пойдем на прививку», – рассказала жительница Челябинска Антонида Хижняк.Попасть на вакцинацию несложно. Медики заранее обзванивают группы риска и приглашают привиться. На месте человек заполняет анкету и добровольное согласие, после чего проходит осмотр врача и ставит вакцину. Все процедуры абсолютно бесплатны.«Всем желающим привиться также можно обратиться в лечебное учреждение по месту жительства. Пациента включат в списки и при прибытии партии вакцины пригласят на прививку. После процедуры у некоторых пациентов могут возникнуть побочные эффекты в виде, к примеру, повышения температуры. В этом нет ничего страшного, это нормальная реакция организма, которая проходит спустя небольшой промежуток времени. Также стоит отметить, что после прививки не рекомендуется употреблять алкоголь, посещать баню или сауну», – подчеркнула заведующая поликлиникой Челябинской областной клинической больницы №2 Анна Авладеева.Поступившая на днях в область партия вакцины составила 5400 доз, до конца февраля планируется поставка еще 151 тысячи доз. Вакцина поступит во все муниципалитеты Челябинской области.С 1 февраля на портале Госуслуг начнет работать единый сервис для записи на вакцинацию, разработанный Минздравом РФ.Стоит отметить, что прежде чем вакцина одобряется для широкого использования, она тщательно проверяется, проводится регулярный мониторинг и отслеживание. Вакцины помогают предотвратить смертельные болезни, а также тяжелые осложнения и последствия от них, обеспечивают лучший иммунитет. Источник: Фото Марины Власовой, Медиахолдинг «ОТВ»С ростом объемов производства вакцины увеличиваются и объемы ее поставок. При этом расширяются категории граждан, проходящих вакцинацию. В Челябинской области сегодня, помимо врачей, педагогов, социальных работников, волонтеров и полицейских, прививают также людей возраста 65+, в том числе с хроническими заболеваниями.«Мы с мужем относимся к категории 65+. В основном информацию о ковиде смотрим по телевизору. Давно хотели привиться, искали, как это сделать, и замечательно, что появилась такая возможность поставить прививку от коронавирусной инфекции. Считаю, что вакцинироваться нужно обязательно, поскольку это единственная возможность уберечь свое здоровье и здоровье своих близких. Страшно не было. Приняли очень хорошо, измерили уровень кислорода в крови, рассказали подробно, какие могут быть осложнения. Надеюсь, что все будет хорошо. Теперь будем ждать, когда второй раз пойдем на прививку», – рассказала жительница Челябинска.Попасть на вакцинацию несложно. Медики заранее обзванивают группы риска и приглашают привиться. На месте человек заполняет анкету и добровольное согласие, после чего проходит осмотр врача и ставит вакцину. Все процедуры абсолютно бесплатны.«Всем желающим привиться также можно обратиться в лечебное учреждение по месту жительства. Пациента включат в списки и при прибытии партии вакцины пригласят на прививку. После процедуры у некоторых пациентов могут возникнуть побочные эффекты в виде, к примеру, повышения температуры. В этом нет ничего страшного, это нормальная реакция организма, которая проходит спустя небольшой промежуток времени. Также стоит отметить, что после прививки не рекомендуется употреблять алкоголь, посещать баню или сауну», – подчеркнула заведующая поликлиникой Челябинской областной клинической больницы №2.Поступившая на днях в область партия вакцины составила 5400 доз, до конца февраля планируется поставка еще 151 тысячи доз. Вакцина поступит во все муниципалитеты Челябинской области.С 1 февраля на портале Госуслуг начнет работать единый сервис для записи на вакцинацию, разработанный Минздравом РФ.Стоит отметить, что прежде чем вакцина одобряется для широкого использования, она тщательно проверяется, проводится регулярный мониторинг и отслеживание. Вакцины помогают предотвратить смертельные болезни, а также тяжелые осложнения и последствия от них, обеспечивают лучший иммунитет. AzAzA 2021-01-15YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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