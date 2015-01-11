Уважаемые жители округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
Меры пожарной безопасности при использовании электрообогревательных приборов:
- используйте электрообогревательные приборы, только заводского изготовления;
- перед использованием электрообогревателя внимательно изучите инструкцию по эксплуатации;
- систематически проверяйте исправность электропроводки, розеток в доме, кабеля и вилки прибора;
- не перегружайте электросеть - при использовании электрообогревательного прибора не включайте одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии;
- не оставляйте включенными электрообогревательные приборы без контроля:
- не используйте обогревательные приборы для сушки вещей;
- устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от мебели и занавесок;
- не размещайте сетевые провода прибора под коврами и другими покрытиями пола; - регулярно очищайте обогревательные приборы от пыли;
- не позволяйте детям включать и выключать электрообогреватели самостоятельно. Не поручайте им надзор за ними;
- не используйте электрообогревательные приборы в захламленных помещениях;
- не эксплуатируйте электрообогревательные приборы в помещениях с легковоспламеняющимися, горючими жидкостями и материалами;
- ремонт неисправных электрообогревательных приборов должен производиться только квалифицированными специалистами.
ПОМНИТЕ! Пренебрегая мерами пожарной безопасности вы подвергаете опасности не только собственную жизнь, но и жизнь окружающих людей.