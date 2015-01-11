Тысячи южноуральцев присоединились к проекту «Зарядка с чемпионом»

Онлайн-тренировки с участием известных спортсменов Челябинской области проходили в прямом эфире со 2 по 10 января. По данным организаторов проекта, мининформа Челябинской области и медиахолдинга «Первый областной», в разные дни к занятиям спортом присоединялись от двухсот до тысячи человек.

Проект «Зарядка с чемпионом» является частью онлайн-активностей на платформе «Детидома» detidoma.gov74.ru. Благодаря тренировкам в сети Интернет с участием именитых спортсменов, южноуральцы смогли провести новогодние каникулы активно и с пользой, находясь дома.

В проекте приняли участие заслуженный мастер спорта, 14-кратный чемпион мира по гиревому спорту Иван Денисов, заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы и победитель кубка мира и по тайскому боксу Вера Негодина, заслуженный мастер спорта, чемпион России, Европы по боксу Эдуард Абзалимов, мастер спорта международного класса, посол ГТО, рекордсменка мира и Европы по легкой атлетике Евгения Зинурова, заслуженный мастер спорта, призер и победитель ряда открытых международных турниров, чемпионатов Европы и мира по тхэквондо Ольга Иванова, мастер спорта международного класса, трехкратная чемпионка мира и победительница кубка России по борьбе на поясах, победительница и призер первенства России по дзюдо Дина Гизатулина, чемпионка мира по bodyfitness Татьяна Мандолина, а также игроки ватерпольного клуба «Уралочка» и баскетбольного клуба «Челбаскет».

«Второй сезон проекта «Зарядка с чемпионом» был не менее успешным, чем первый. По данным медиахолдинга «Первый областной», онлайн-трансляцию посмотрели свыше трех тысяч человек. В разные дни к тренировкам присоединялись до тысячи человек. Проект не завершен. Южноуральцы по-прежнему могут в свободное время без каких-либо специальных приспособлений начинать утро с «Зарядки с чемпионом». Видеозаписи доступны на сайте 1obl.tv и с платформы detidoma.gov74.ru. Следующее обновление онлайн-активностей планируется весной. При благоприятной эпидобстановке мы планируем организовать онлайн-тренировки для тех, кто предпочитает заниматься спортом на улице», - комментирует заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.

Организаторами проекта выступают министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области совместно с медиахолдингом «Первый областной» и «Точкой кипения-Челябинск». Мероприятие проходит при поддержке минспорта Челябинской области, ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий», Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Челябинской области», школы детского бега ChampiKids и Уральского госуниверситета физической культуры.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45546/