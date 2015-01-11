2021-01-15YEKT08:00:00 | Губерния Элита мирового сноуборда выступит на этапе Кубке мира в Магнитогорске Источник: Пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Челябинской области









Более 120 спортсменов из 16 стран выступят на этапе Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах, который пройдет 6-7 февраля на территории курорта «Банное» (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»). Они разыграют четыре комплекта наград – в состязаниях среди мужчин и женщин в параллельном слаломе и параллельном слалом-гиганте.Соревновательный сезон у лучших сноубордистов мира стартовал в начале декабря 2020 года с этапа Кубка мира в итальянском Кортина-д’Ампеццо. Затем соревнования приняли у себя Карецца (Италия), Скуол (Швейцария) и Бад-Гаштейн (Австрия). 30 января этап Кубка мира по сноуборду пройдет в Москве, после чего лучшие спортсмены мира отправятся на Южный Урал, чтобы определить сильнейших на кубковом этапе под Магнитогорском.У организаторов мероприятия уже есть положительный опыт в организации подобных соревнований. Горнолыжный комплекс «Металлург-Магнитогорск» принимал стартовый этап Кубка мира по сноуборду сезона 2019-2020. Тогда гости соревнований по достоинству оценили красоты Южного Урала и саму организацию турнира. Однако в этот раз при подготовке к проведению соревнований принимающей стороне предстоит провести большую работу по обеспечению безопасности участников и гостей мероприятия.«В соответствии с предписаниями и рекомендациями Роспотребнадзора разработан комплекс мер для того, чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы, – говорит руководитель Оргкомитета VI этапа Кубка мира, заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. – Соответствующую практику мы получили при проведении чемпионата России по фигурному катанию в ледовой арене «Трактор». Разумеется, будем учитывать специфику состязаний по сноуборду, в том числе и логистику - трибуны, временные конструкции и прочие сооружения будут расположены таким образом, чтобы разграничить потоки участников и гостей соревнований. Кроме того, обязательным условием для спортсменов, их тренеров и всех служб, задействованных в организации мероприятия, будет наличие отрицательного теста на COVID-19».По словам президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова, в новом сезоне на этапе Кубае мира в Магнитогорске выступит элита мирового сноуборда. Помимо традиционно сильных в этом виде программы представителей альпийских стран Европы (Австрия, Италия, Швейцария, Франция, Германия), на Южный Урал приедут спортсмены из Северной Америки (США и Канада) и Азии (Япония и Южная Корея).Свой сильнейший состав в Магнитогорске выставит и сборная России. В ней представлены как опытные и титулованные спортсмены, так и перспективные юниоры, которые уже сейчас показывают высокие результаты на соревнованиях мирового уровня. В первой группе можно выделить олимпийского чемпиона Вика Вайлда, обладателя Большого хрустального глобуса в параллельном гигантском слаломе, чемпиона мира Андрея Соболева; во второй – 21-летнего Игоря Слуева, который в нынешнем сезоне уже успел выиграть один из этапов Кубка мира в швейцарском Скуоле, а также двукратного чемпиона мира Дмитрия Логинова.Претендуют на высокие места и российские женщины. В составе нашей команды выделяются серебряный призер чемпионата мира Наталья Соболева, а также главная сенсация стартовавшего сезона – 17-летняя София Надыршина. В ее активе уже две победы на этапах Кубка мира сезона-2020/2021 в Скуоле и Бад-Гаштейне. Кроме того, в середине декабря прошлого года она завоевала золото юниорского чемпионата мира. Готовятся к домашнему этапу Кубка мира и южноуральские спортсмены. Ярослав Степанко из Златоуста – бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров. Спортсменка из Миасса Мария Волгина имеет в своем активе победы на первенствах страны.Отметим, что соревнования на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» пройдут со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора. Всем участникам соревнований, тренерам, судьям, делегатам команд, обслуживающему персоналу и представителям СМИ необходимо иметь документ с отрицательным тестом на COVID-19. Соревнования смогут посетить около двух тысяч болельщиков (до 50% от вместимости трибун). Источник: Пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Челябинской областиБолее 120 спортсменов из 16 стран выступят на этапе Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах, который пройдет 6-7 февраля на территории курорта «Банное» (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»). Они разыграют четыре комплекта наград – в состязаниях среди мужчин и женщин в параллельном слаломе и параллельном слалом-гиганте.Соревновательный сезон у лучших сноубордистов мира стартовал в начале декабря 2020 года с этапа Кубка мира в итальянском Кортина-д’Ампеццо. Затем соревнования приняли у себя Карецца (Италия), Скуол (Швейцария) и Бад-Гаштейн (Австрия). 30 января этап Кубка мира по сноуборду пройдет в Москве, после чего лучшие спортсмены мира отправятся на Южный Урал, чтобы определить сильнейших на кубковом этапе под Магнитогорском.У организаторов мероприятия уже есть положительный опыт в организации подобных соревнований. Горнолыжный комплекс «Металлург-Магнитогорск» принимал стартовый этап Кубка мира по сноуборду сезона 2019-2020. Тогда гости соревнований по достоинству оценили красоты Южного Урала и саму организацию турнира. Однако в этот раз при подготовке к проведению соревнований принимающей стороне предстоит провести большую работу по обеспечению безопасности участников и гостей мероприятия.«В соответствии с предписаниями и рекомендациями Роспотребнадзора разработан комплекс мер для того, чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы, – говорит руководитель Оргкомитета VI этапа Кубка мира, заместитель губернатора Челябинской области. – Соответствующую практику мы получили при проведении чемпионата России по фигурному катанию в ледовой арене «Трактор». Разумеется, будем учитывать специфику состязаний по сноуборду, в том числе и логистику - трибуны, временные конструкции и прочие сооружения будут расположены таким образом, чтобы разграничить потоки участников и гостей соревнований. Кроме того, обязательным условием для спортсменов, их тренеров и всех служб, задействованных в организации мероприятия, будет наличие отрицательного теста на COVID-19».По словам президента Федерации сноуборда России, в новом сезоне на этапе Кубае мира в Магнитогорске выступит элита мирового сноуборда. Помимо традиционно сильных в этом виде программы представителей альпийских стран Европы (Австрия, Италия, Швейцария, Франция, Германия), на Южный Урал приедут спортсмены из Северной Америки (США и Канада) и Азии (Япония и Южная Корея).Свой сильнейший состав в Магнитогорске выставит и сборная России. В ней представлены как опытные и титулованные спортсмены, так и перспективные юниоры, которые уже сейчас показывают высокие результаты на соревнованиях мирового уровня. В первой группе можно выделить олимпийского чемпиона, обладателя Большого хрустального глобуса в параллельном гигантском слаломе, чемпиона мира; во второй – 21-летнего, который в нынешнем сезоне уже успел выиграть один из этапов Кубка мира в швейцарском Скуоле, а также двукратного чемпиона мираПретендуют на высокие места и российские женщины. В составе нашей команды выделяются серебряный призер чемпионата мира, а также главная сенсация стартовавшего сезона – 17-летняя. В ее активе уже две победы на этапах Кубка мира сезона-2020/2021 в Скуоле и Бад-Гаштейне. Кроме того, в середине декабря прошлого года она завоевала золото юниорского чемпионата мира. Готовятся к домашнему этапу Кубка мира и южноуральские спортсмены.из Златоуста – бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров. Спортсменка из Миассаимеет в своем активе победы на первенствах страны.Отметим, что соревнования на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» пройдут со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора. Всем участникам соревнований, тренерам, судьям, делегатам команд, обслуживающему персоналу и представителям СМИ необходимо иметь документ с отрицательным тестом на COVID-19. Соревнования смогут посетить около двух тысяч болельщиков (до 50% от вместимости трибун). AzAzA 2021-01-15YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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