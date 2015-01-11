2021-01-15YEKT13:00:00 | Губерния Челябинская область вошла в число лидеров УрФО по количеству победителей конкурса президентских грантов Источник: Управление общественных связей правительства Челябинской области









Челябинская область стала лидером в УрФО по количеству победителей в конкурсе Фонда президентских грантов, разделив первое место со Свердловской областью. В первом конкурсе 2021 года 53 некоммерческие организации региона привлекли на реализацию своих социально значимых проектов более 64 млн рублей.Челябинская область становится лидером не в первый раз: в специальном конкурсе Фонда президентских грантов для НКО в период борьбы с распространением коронавируса в 2020 году некоммерческие организации Южного Урала показали лучший результат в УрФО по количеству победителей (30 НКО привлекли на реализацию своих социально значимых проектов более 37 млн рублей).Также стоит отметить высокий процент победителей от общего количества заявок, поданных от региона, – 30,80%. Это лучший показатель в УрФО (в среднем 23,8%), превышающий и средний по стране (20,6%).Самый крупный грант (3 237 907 рублей) выиграла Челябинская региональная общественная организация молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Наше место» на реализацию проекта «Необыкновенные люди», направленного на улучшение жизни молодежи в возрасте от 14-35 лет с ограниченными возможностями здоровья.Больше половины выигравших гранты проектов представили муниципальные образования Челябинской области. По количеству победителей среди муниципалитетов лидирует Магнитогорский городской округ.Прием заявок на второй конкурс президентских грантов 2021 года стартует 1 февраля.Информация по участию в конкурсе (инструкция по заполнению заявки, видеоуроки) размещена на сайте Фонда – президентскиегранты.рф.Для консультаций по вопросам подготовки проектов на получение грантов Президента Российской Федерации можно обращаться в управление общественных связей правительства Челябинской области (8 (351) 264-05-22) и в Фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» (8 (351) 220-74-20). Источник: Управление общественных связей правительства Челябинской областиЧелябинская область стала лидером в УрФО по количеству победителей в конкурсе Фонда президентских грантов, разделив первое место со Свердловской областью. В первом конкурсе 2021 года 53 некоммерческие организации региона привлекли на реализацию своих социально значимых проектов более 64 млн рублей.Челябинская область становится лидером не в первый раз: в специальном конкурсе Фонда президентских грантов для НКО в период борьбы с распространением коронавируса в 2020 году некоммерческие организации Южного Урала показали лучший результат в УрФО по количеству победителей (30 НКО привлекли на реализацию своих социально значимых проектов более 37 млн рублей).Также стоит отметить высокий процент победителей от общего количества заявок, поданных от региона, – 30,80%. Это лучший показатель в УрФО (в среднем 23,8%), превышающий и средний по стране (20,6%).Самый крупный грант (3 237 907 рублей) выиграла Челябинская региональная общественная организация молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Наше место» на реализацию проекта «Необыкновенные люди», направленного на улучшение жизни молодежи в возрасте от 14-35 лет с ограниченными возможностями здоровья.Больше половины выигравших гранты проектов представили муниципальные образования Челябинской области. По количеству победителей среди муниципалитетов лидирует Магнитогорский городской округ.Прием заявок на второй конкурс президентских грантов 2021 года стартует 1 февраля.Информация по участию в конкурсе (инструкция по заполнению заявки, видеоуроки) размещена на сайте Фонда – президентскиегранты.рф.Для консультаций по вопросам подготовки проектов на получение грантов Президента Российской Федерации можно обращаться в управление общественных связей правительства Челябинской области (8 (351) 264-05-22) и в Фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» (8 (351) 220-74-20). AzAzA 2021-01-15YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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