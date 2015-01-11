С 1 февраля все жители Челябинской области смогут записаться на вакцинацию от CОVID-19

С 1февраля все жители Челябинской области смогут записаться на бесплатную вакцину от COVID-19– такой сервис появится на портале Госуслуг.

Такое заявление сделала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. По ее словам, южноуральцы, имеющие учетную запись на портале, смогут выбрать поликлинику, в которой им удобнее сделать прививку, а также дату и время процедуры.

Сейчас вакцину «Спутник» сделали 7 тыс. жителей области. Еще 2 тысячи привьются к концу пятницы, 15 января, а за ближайшие выходные ее поставят еще около 5,4 тыс. человек. К концу февраля на Южный Урал должны поступить чуть более 152 тыс. новых доз. По словам Ирины Гехт, пока этого должно хватить, т.к. на данный момент превышения спроса на вакцинацию над предложением в регионе нет.

«У нас есть все необходимое оборудование для хранения препаратов. Мы готовы к приему большого количества вакцины. Надеюсь, мы все отнесемся к этой процедуре ответственно, т.к. это очень важно для предупреждения распространения вируса», – подчеркнула вице-губернатор.

По ее словам, до конца 2021 года необходимо привить 60% взрослого населения.

Южноуральцам, которые ждут поступления вакцины «Вектор», Гехт посоветовала не делать этого, т.к. она производится в количестве 5 тыс. штук в месяц и, скорее всего, будет вся использоваться по месту производства в Новосибирске.

https://dostup1.ru/medicine/S-1-fevralya-vse-zhiteli-Chelyabinskoy-oblasti-smogut-zapisatsya-na-vaktsinu-ot-COVID-19_133346.html