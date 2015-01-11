«Электромашина» и ЧелГУ создадут инновационный магнитный кондиционер

АО «НПО «Электромашина» и Челябинский государственный университет начинают разработку не имеющей мировых аналогов климатической установки, работающей благодаря магнитокалорическому эффекту. Она будет экологична и экономична в части потребления электроэнергии, а по своим свойствам станет прорывом в создании систем кондиционирования и отопления для спецтехники и гражданской продукции.«Уже определен план совместных работ. Сейчас идет сборка экспериментального образца, который будет готов через несколько месяцев. В этой совместной работе «Электромашина» будет играть роль индустриального партнера. Наше изделие будет отличать от традиционных кондиционеров компактность и экологоческая безопасность. По статистике, сегодня около 20% всей электроэнергии, производимой в мире, тратится на кондиционирование воздуха. Через 10-15 лет эта цифра возрастет примерно в 2 раза. Дальнейшее использование традиционных кондиционеров и холодильников становится слишком затратным. Магнитные охладители позволят уменьшить затраты на электроэнергию. Основное их преимущество – повышенные показатели надежности. Они достигаются за счет отсутствия вращающихся элементов и устройств, работающих при повышенном давлении», – отмечает заместитель генерального директораАО «НПО «Электромашина», главный конструктор Василий Кардаполов.В работе будут использоваться научный задел и наработки ЧелГУ по созданию охлаждающих устройств, основанных на магнитокалорическом эффекте. Университет в течение последних трех лет получил многообещающие результаты в области очень низких температур, работая над международным проектом по сжижению природного газа.«Экспериментальный образец, который мы увидим через 3-4 месяца, покажет жизнеспособность идеи. А дальнейшее исследование будет заключаться в выборе оптимальных материалов и технологий для воплощения идеи в жизнь и промышленного применения данных установок. Мировые лидеры по производству климатических систем имеют образцы магнитных кондиционеров, которые при комнатных температурах позволяют получить охлаждение на 2-3 градуса. Чтобы выйти на промышленный уровень, необходимо достичь перепада температур порядка 15-20 градусов. Соответственно, эффективность необходимо поднять в 5-6 раз», - рассказывает начальник отдела систем жизнеобеспечения «Электромашины» Айдар Бурибаев.Инженеры-конструкторы предприятия уверены, что инновационная климатическая установка откроет для них новые рынки сбыта, где в ближайшее десятилетие не будет конкурентов. ***АО «НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод») – предприятие по разработке, производству и ремонту электрооборудования, электрических систем и отдельных блоков для оборонной продукции и продукции производственно-технического назначения (продукция для железнодорожной техники, пожарно-техническая продукция и продукция прочего гражданского назначения).АО «Концерн «Уралвагонзавод» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из крупнейших машиностроительных комплексов современной России и признанный лидер в производстве грузового подвижного состава на «пространстве 1520». С вагоносборочного конвейера УВЗ сошло более 1 млн единиц железнодорожной техники, в том числе более 20 тысяч единиц инновационного подвижного состава.Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.