В минсельхозе наградили победителей отраслевых конкурсов 2020 года

Работники пищевой промышленности, фермеры, журналисты и фотографы получили дипломы и благодарственные письма губернатора Челябинской области за активное участие и победу в производственных и творческих конкурсах, состоявшихся в 2020 году. Награждение провел министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.«Несмотря на все трудности прошлого года, связанные с пандемией и засухой в Челябинской области, многие наши сельхозтоваропроизводители хорошо себя проявили, работали без сбоев, обеспечили бесперебойные поставки продукции для жителей Южного Урала и многих других регионов России, — комментирует событие Алексей Кобылин. — Аграрии области успешно провели сезонные полевые работы, собрали и сохранили урожай, продолжили инвестиции в техническое развитие, сохранили объемы производства молока и мяса. В течение года, несмотря на изменение формата основных мероприятий, наши труженики участвовали в важных событиях и конкурсах. Получили золотые, серебряные и бронзовые медали на российской выставке «Золотая осень», успешно выступили в конкурсе «20 лучших товаров России». Многие предприятия самостоятельно участвуют в конкурсах разного уровня – российских, международных, постоянно подтверждая высокое качество своей продукции».По словам министра, малые предприятия отлично показали себя в Первом национальном конкурсе региональных брендов «Вкусы России». Для многих участников этот конкурс стал своеобразным стартом, который позволил оценить перспективы своего производства, найти конкурентные преимущества. Несмотря на то, что год был сложным, это ни в коей мере не отразилось на потребителях продукции. В сфере пищевой и перерабатывающей промышленности продолжают открываться новые производства, ведущие предприятия области расширяют ассортимент, улучшают качество товаров, инвестируют в новое оборудование и цеха.«На протяжении всего 2020 года аграрии ощущали поддержку средств массовой информации, журналистов, фотокорреспондентов, — продолжил Алексей Кобылин. — Благодаря работе профессионалов меткого слова наши успехи и проблемы не остаются без внимания, самые актуальные вопросы аграрной повестки находят отражение в многочисленных публикациях. Мы вручаем дипломы победителям наших ведомственных творческих конкурсов, многие из корреспондентов участвуют в них не один год, а значит, тема сельского хозяйства, развития сельских территорий не уходит со страниц газет, электронных изданий, из эфира радио и телевидения».На торжественной церемонии дипломы победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области, в номинации «Лучший мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции», получили Евгений Меренков, работник ОАО «Чебаркульский молочный завод», и Елена Афанасьева, «Группа компаний «Российское молоко», филиал Магнитогорского молочного комбината, занявшие, соответственно, первое и второе места.