2021-01-18YEKT13:00:00 | Губерния В Челябинске состоится юбилейный Кубок губернатора по дзюдо Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









В Центре олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера 30-31 января пройдут Всероссийские состязания по дзюдо на Кубок губернатора Челябинской области. Этот традиционный турнир состоится в 20-й раз.Челябинский турнир заслужил репутацию одного из сильнейших и хорошо организованных спортивных мероприятий подобного уровня на территории Российской Федерации. Его победителями в разное время были такие звезды отечественного дзюдо, как Виталий Макаров, Тамерлан Тменов, Дмитрий Морозов, Елена Иващенко, Ренат Мирзалиев, Иван Першин.Как сообщает пресс-служба ЦОПа по дзюдо им. А.Е. Миллера, предстоящие соревнования являются «мастерскими». Их победители могут выполнить норматив и получить почетное звание «Мастер спорта России». По итогам общекомандного зачета лучшему региону вручается главный приз – Кубок губернатора. За всю историю проведения состязаний главный трофей ни разу не покидал пределы Челябинской области.В этом году состязания пройдут без зрителей, но ожидается около 200 сильнейших спортсменов из многих регионов России. Они поспорят за награды в семи весовых категориях у мужчин (до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов), а также в семи весах у женщин (до 48, 52, 57, 63, 70, 78 и свыше 78 килограммов).30 января, в 17:00, состоится торжественное открытие состязаний. На эту церемонию приглашены почетные гости. Затем пройдут схватки финального блока, награждение победителей и призеров.Напомним, что в 2019 году награды «губернаторского» турнира разыграли 123 спортсмена из 15 регионов – Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Иркутской, Кемеровской и Омской областей, Алтайского края, ЯНАО, ХМАО, Башкортостана и Татарстана. Дзюдоисты Челябинской области завоевали в родных стенах 11 медалей, в том числе три золотые, три серебряные и пять бронзовых. В командном зачете хозяева татами намного опередили гостей из Кемеровской и Тюменской областей, в 19-й раз завоевав главный трофей – Кубок губернатора. Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиВ Центре олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера 30-31 января пройдут Всероссийские состязания по дзюдо на Кубок губернатора Челябинской области. Этот традиционный турнир состоится в 20-й раз.Челябинский турнир заслужил репутацию одного из сильнейших и хорошо организованных спортивных мероприятий подобного уровня на территории Российской Федерации. Его победителями в разное время были такие звезды отечественного дзюдо, какКак сообщает пресс-служба ЦОПа по дзюдо им. А.Е. Миллера, предстоящие соревнования являются «мастерскими». Их победители могут выполнить норматив и получить почетное звание «Мастер спорта России». По итогам общекомандного зачета лучшему региону вручается главный приз – Кубок губернатора. За всю историю проведения состязаний главный трофей ни разу не покидал пределы Челябинской области.В этом году состязания пройдут без зрителей, но ожидается около 200 сильнейших спортсменов из многих регионов России. Они поспорят за награды в семи весовых категориях у мужчин (до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов), а также в семи весах у женщин (до 48, 52, 57, 63, 70, 78 и свыше 78 килограммов).30 января, в 17:00, состоится торжественное открытие состязаний. На эту церемонию приглашены почетные гости. Затем пройдут схватки финального блока, награждение победителей и призеров.Напомним, что в 2019 году награды «губернаторского» турнира разыграли 123 спортсмена из 15 регионов – Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Иркутской, Кемеровской и Омской областей, Алтайского края, ЯНАО, ХМАО, Башкортостана и Татарстана. Дзюдоисты Челябинской области завоевали в родных стенах 11 медалей, в том числе три золотые, три серебряные и пять бронзовых. В командном зачете хозяева татами намного опередили гостей из Кемеровской и Тюменской областей, в 19-й раз завоевав главный трофей – Кубок губернатора. AzAzA 2021-01-18YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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