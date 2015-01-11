«Светлое прошлое» подарило главному музею Южного Урала новые планы на будущее

Сотрудничество с Кунсткамерой и другие многообещающие перспективы открыло Государственному историческому музею Южного Урала участие в мероприятиях XVII премии «Светлое прошлое». Об этом рассказал директор музея Владимир Богдановский в ходе торжественной церемонии, проходившей 17 января в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова.Он был приглашен для вручения статуэтки и диплома лауреата премии «Светлое прошлое» одному из номинантов этого года, земляку и коллеге — директору Музея антропологии и этнографии Петра Великого (Кунсткамеры) Андрею Головнёву.«Я очень рад, что сегодня вручаю награду человеку, который возглавил музей Петра Великого, — сказал Владимир Богдановский и поделился планами, которые они накануне обсудили с Андреем Головнёвым. — Мы надеемся, что теперь у нас появятся консультанты по научным исследованиям, новые выставки и договор о сотрудничестве. И это хорошо, что такая возможность появилась благодаря премии «Светлое прошлое». За день до церемонии Андрей Головнев посетил южноуральский музей, ответив на приглашение Владимира Богдановского не просто визитом вежливости, а заинтересованным изучением возможностей совместной работы. В том числе — по лабораторному исследованию предметов из фондов челябинского музея, а также по организации выставок Музея антропологии и этнографии в Челябинске (по примеру совместного проекта с Музеями Московского Кремля).Общение с другими лауреатами «Светлого прошлого» предоставило руководству музею уникальную возможность расширить географию творческих проектов. Так, с известным тележурналистом, одним из создателей и главным редактором телеканала «Моя планета» Николаем Табашниковым намечены совместные кино- и фотоработы. С деятелем культуры и искусства, генеральным директором РИА «Победа» Ириной Романец предварительно достигнуты договоренности по совместной выставочной деятельности в Сочи и Ялте.Как отметил Владимир Богдановский, такие мероприятия, как «Светлое прошлое», не только вызывают гордость за земляков, но и расширяют культурные и деловые связи, позволяют за два дня провести переговоры, на которые при других условиях могло уйти два месяца.По материалам пресс-службы Государственного исторического музея Южного Урала.
Источник: Государственный исторический музей Южного Урала