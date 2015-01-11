2021-01-18YEKT13:00:00 | Губерния Десятикласснице из Пласта вручили диплом лауреата Всероссийского конкурса журналистов «В фокусе – детство» Источник: пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области









В Пласте состоялась церемония награждения лауреата Всероссийского конкурса журналистов «В фокусе – детство» Полины Персичкиной. Вручила награду первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова.Полина Персичкина учится в 10-м классе школы № 20 Пласта и занимается в городском творческом объединении «ЮнГа»(ЮНый ГАзетчик) при Центре развития творчества детей и юношества. На конкурс она представила статью «Всё решаемо, если мы вместе», которая заняла первое место в номинации «Многодетная Россия».«По поручению всероссийского оргкомитета конкурса «В Фокусе – детство» выполняю важную миссию и рада вручить Полине Персичкиной диплом и памятные призы за победу в творческом состязании всероссийского уровня, — поздравила победительницу Ирина Скалунова. — Благодарю педагогов, наставников и родителей Полины за то, что они смогли развить в девочке талант, помочь в ее журналистских начинаниях. Желаю и в дальнейшем побед, успехов и удачи. А если Полина выберет профессию журналиста, то уверена, что у нее все получится, так как фундамент уже заложен».Глава Пластовского района Андрей Пестряков также поздравил победительницу. Он отметил, что район гордится, чтов Пласте живет ребенок-победитель Всероссийского журналистского конкурса. «Каждый может выбрать себе занятие по душе. Талант есть в каждом ребенке, его надо разглядеть и развивать. Полина выбрала журналистику. И в этой области добилась успеха. Не бойтесь проявлять себя, не бойтесь участвовать в таких масштабных конкурсах. Мы в районе и дальше будем способствовать развитию талантов детей, независимо от того, будь это журналистика, творчество или спорт», — сказал Андрей Пестряков.«Спасибо, что собрались в этом зале, чтобы поздравить меня, за добрые слова в мой адрес и искренние пожелания. Мне было интересно участвовать в этом конкурсе, проверить свои силы. Я с нетерпением ждала его результатов, переживала. Ведь конкуренция была большая. Благодарю жюри регионального и федерального этапов за такую оценку моего труда. Никак не ожидала, что получу награду лично от первого заместителя министра социальных отношений. Спасибо, Ирина Георгиевна, за такое внимание, — поблагодарила Полина Персичкина. — Хочу отметить своего руководителя Татьяну Михайловну, которая была со мной на пути к этой победе, поддерживала меня и помогала».Кроме Полины Персичкиной, победителями XI Всероссийского конкурса «В фокусе – детство» стали Алена Антонова и Дмитрий Дендиберя. Ребята занимаются в редакции средств массовой информации газеты «Луч Локомотивного». Для конкурса они подготовили видеосюжет «Преодолей себя», который, по оценкам жюри, признан лучшим в номинации «Дорогой безграничных возможностей». В этой номинации авторы рассказывают об успешной социальной адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, воспитывающим таких детей. Подростков также ждут подарки, вручение которых состоится в ближайшее время.Напомним, конкурс «В фокусе – детство» ежегодно проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Союз журналистов России. В 2020 году жюри возглавляла член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова. Участники конкурса не только профессиональные журналисты, но и начинающие корреспонденты, те, кто еще осваивает профессию журналиста. Творческое состязание уже 11 лет объединяет талантливых журналистов со всей страны, неравнодушных к решению острых социальных проблем. К участию в конкурсе принимаются материалы, в которых отражается восприятие в современном обществе проблем детского и семейного неблагополучия, отношение к детям и семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, популяризируются лучшие практики работы с семьями и детьми. Источник: пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской областиВ Пласте состоялась церемония награждения лауреата Всероссийского конкурса журналистов «В фокусе – детство» Полины Персичкиной. Вручила награду первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова.Полина Персичкина учится в 10-м классе школы № 20 Пласта и занимается в городском творческом объединении «ЮнГа»(ЮНый ГАзетчик) при Центре развития творчества детей и юношества. На конкурс она представила статью «Всё решаемо, если мы вместе», которая заняла первое место в номинации «Многодетная Россия».«По поручению всероссийского оргкомитета конкурса «В Фокуседетство» выполняю важную миссию и рада вручить Полине Персичкиной диплом и памятные призы за победу в творческом состязании всероссийского уровня, — поздравила победительницу. — Благодарю педагогов, наставников и родителей Полины за то, что они смогли развить в девочке талант, помочь в ее журналистских начинаниях. Желаю и в дальнейшем побед, успехов и удачи. А если Полина выберет профессию журналиста, то уверена, что у нее все получится, так как фундамент уже заложен».Глава Пластовского районатакже поздравил победительницу. Он отметил, что район гордится, чтов Пласте живет ребенок-победитель Всероссийского журналистского конкурса. «Каждый может выбрать себе занятие по душе. Талант есть в каждом ребенке, его надо разглядеть и развивать. Полина выбрала журналистику. И в этой области добилась успеха. Не бойтесь проявлять себя, не бойтесь участвовать в таких масштабных конкурсах. Мы в районе и дальше будем способствовать развитию талантов детей, независимо от того, будь это журналистика, творчество или спорт», — сказал Андрей Пестряков.«Спасибо, что собрались в этом зале, чтобы поздравить меня, за добрые слова в мой адрес и искренние пожелания. Мне было интересно участвовать в этом конкурсе, проверить свои силы. Я с нетерпением ждала его результатов, переживала. Ведь конкуренция была большая. Благодарю жюри регионального и федерального этапов за такую оценку моего труда. Никак не ожидала, что получу награду лично от первого заместителя министра социальных отношений. Спасибо, Ирина Георгиевна, за такое внимание, — поблагодарила— Хочу отметить своего руководителя Татьяну Михайловну, которая была со мной на пути к этой победе, поддерживала меня и помогала».Кроме Полины Персичкиной, победителями XI Всероссийского конкурса «В фокусе – детство» стали. Ребята занимаются в редакции средств массовой информации газеты «Луч Локомотивного». Для конкурса они подготовили видеосюжет «Преодолей себя», который, по оценкам жюри, признан лучшим в номинации «Дорогой безграничных возможностей». В этой номинации авторы рассказывают об успешной социальной адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, воспитывающим таких детей. Подростков также ждут подарки, вручение которых состоится в ближайшее время.Напомним, конкурс «В фокусе – детство» ежегодно проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Союз журналистов России. В 2020 году жюри возглавляла член Совета Федерации от Челябинской области. Участники конкурса не только профессиональные журналисты, но и начинающие корреспонденты, те, кто еще осваивает профессию журналиста. Творческое состязание уже 11 лет объединяет талантливых журналистов со всей страны, неравнодушных к решению острых социальных проблем. К участию в конкурсе принимаются материалы, в которых отражается восприятие в современном обществе проблем детского и семейного неблагополучия, отношение к детям и семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, популяризируются лучшие практики работы с семьями и детьми. AzAzA 2021-01-18YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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