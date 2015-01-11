На курорте «Банное» завершена подготовка трассы для этапа Кубка мира по сноуборду. Соревнования пройдут 6 и 7 февраля в двух дисциплинах – параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте, сообщает минспорт. В декабре были проведены основные виды работ: планировка полотна трассы и строительство стартовых площадок. Специалисты использовали две снегоуплотнительные машины Pisten Bully (300 polar и 600 polar). Курировал процесс технический консультант FIS Charles Turcotte. Вместе с ним работала команда профессионалов курорта «Банное».17-19 января производилась подготовка стартовых бугров для параллельного слалома и параллельного слалом-гиганта. На сегодняшний день полотно трассы для проведения соревнований готово в полном объеме.Отметим, что в ближайшее время начнется продажа билетов на этап Кубка мира по сноуборду. Посетить мероприятие смогут около 2000 человек. Для них будут построены специальные трибуны, где зрители смогут расположиться с учетом социальной дистанции.Напомним, ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» уже принимал подобные соревнования в 2019 году. Тогда на турнире выступили 92 спортсмена из 17 стран. За два дня мероприятие посетили почти 10 тысяч человек. Права на трансляцию были куплены 17 телевизионными компаниями: ORF, BNT, CCTV, L’EQUIPE, EUROSPORT, RAI, POLSAT, RTV, NBC, Матч, Областное ТВ и др. Подробнее
«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году, полностью выполнив государственные контракты с Росстатом. В декабре прошлого года завершена поставка в территориальные органы государственной статистики 360 тысяч планшетных компьютеров с российской операционной системой «Аврора» и специальным приложением для переписчиков. Также модернизирована с увеличением мощности автоматизированная система Всероссийской переписи населения (АС ВПН), в которой будут аккумулироваться и обрабатываться все ее данные, сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком».В соответствии с поручениями и решениями Президента и Правительства России при проведении переписи будут использованы отечественное оборудование и технологии. Планшетные компьютеры произведены ООО «Аквариус» и ООО «Байтэрг» на пяти производственных площадках в Москве, Костроме, Краснослободске, Шуе и Калининграде. Проект позволил отечественным компаниям наладить полный производственный цикл по выпуску планшетов в промышленных масштабах.В комплект с планшетом с Full HD-дисплеем диагональю 10,1 дюйма входит зарядное устройство, защитный чехол, стилус, две карты памяти и внешний аккумулятор, что обеспечит автономную работу в течение нескольких дней.Использование планшетов со специализированным программным обеспечением позволит повысить качество работы переписчиков и ускорить работу с полученными данными. В дальнейшем большая часть планшетов будет использоваться для реализации госпрограмм в рамках национального проекта «Цифровая экономика».Планшеты работают на единственной отечественной мобильной операционной системе (МОС) «Аврора», развитием которой занимается дочерняя компания «Ростелекома» — «Открытая мобильная платформа». Для эффективного и безопасного сбора данных МОС создает защищенную доверенную мобильную среду, полностью соответствующую требованиям законодательства и регулирующих органов. Также в «Ростелекоме» развернута аттестованная инфраструктура для централизованного управления всеми планшетами с целью обеспечения информационной безопасности и сохранности собранных данных.Для планшетов разработаны два мобильных приложения — для переписчика и для контролера. Переписчику доступен удобный картографический сервис, который позволяет легче ориентироваться на местности. В нем отображены все строения, где необходимо собрать сведения о жителях. Также доступен электронный переписной лист для внесения данных. Обеспечена автоматизация ряда функций по сбору информации, что значительно сократит время обработки данных. Встроенные механизмы проверки вводимых данных на основе заданных логических правил исключают ошибки и опечатки. Приложение позволяет контролировать количество переписанных в одной локации для снижения вероятности манипуляций, а также отслеживать динамику переписи в режиме онлайн. Благодаря централизованной инфраструктуре управления в случае утери или компрометации планшета он может быть дистанционно заблокирован, а данные удалены.В 2019–2020 годах «Ростелеком» и Росстат вели разработку и внедрение АС ВПН, с помощью которой будут полностью цифровизированы все необходимые процессы: учет переписчиков, заключения договоров с ними, выдача заданий, сбор и обработка данных, подведение итогов переписи. Новый функционал автоматизированной системы — интеграция и поддержка Командного центра ВПН, который позволяет на интерактивной карте России отображать важнейшие данные о ходе переписи. Это даст возможность руководству Росстата своевременно принимать управленческие решения для обеспечения бесперебойности процесса.