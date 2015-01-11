2021-01-19YEKT15:00:00 | Губерния В трех поселках под Кыштымом открылись ФАПы и аптечные пункты Источник: пресс-служба администрации Кыштыма









В поселках Северный, Слюдорудник и Увильды торжественно открылись три новых фельдшерско-акушерских пункта и аптеки на их базе, сообщает пресс-служба администрации Кыштымского городского округа.В поселке Северный ФАП заработал прошлой осенью. Одно из помещений нового здания специально предусмотрели под аптечный пункт, который открылся в канун Нового года. Фельдшер Сергей Кочетов уже прошел обучение по программе «Фармацевтическая деятельность» и готов оказывать населению не только медицинскую помощь, но и услуги по отпуску необходимых лекарств.«С 2017 года мы шли к этому событию, – сказал заместитель председателя Собрания депутатов Кыштымского городского округа Сергей Батин. – Строительство ФАПа и открытие на его базе аптеки я считаю настоящим чудом для поселка. Теперь жителям не придется ездить в город, чтобы купить, например, те же средства от насморка».Жители Слюдорудника рады двойному событию – открытию нового ФАПа и аптеки. Для удобства их разместили в одном здании, светлом и просторном. Вот уже более 20 лет фельдшером в поселке работает Аниса Карипова.«Раньше в старом ФАПе было тесно, – вспоминает Аниса Мунировна. – Теперь места хватает, уютно, и оборудование новое завезли. Могу пациентам и электрокардиограмму сделать, и анализ крови на сахар, и холестерин проверить. Все средства для оказания неотложной помощи есть. Спасибо всем, кто решал вопрос по строительству у нас фельдшерско-акушерского пункта».В поселке Увильды тоже построен ФАП – в точности такой же, как и в Слюдоруднике. Удобство уже оценили местные жители.«Мы очень рады такому событию, – говорит жительница Увильдов Ольга Пономарёва. – Комнаты все светлые, просторные. Рады и тому, что открылась аптека. Теперь не придется лишний раз ехать в Кыштым, чтобы купить необходимые лекарства».По словам главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой, строительство поселковых фельдшерско-акушерских пунктов стало возможным благодаря партийному проекту «Здоровое будущее». Именно партия «Единая Россия» сделала всё возможное, чтобы в российское законодательство были внесены соответствующие изменения по вопросам строительства ФАПов на селе. В январе планируется также открыть аптечный пункт и в поселке Тайгинка, который входит в состав Кыштымского городского округа.«Мы рады, что нам удалось решить и другую серьезную проблему, связанную с отсутствием аптечных пунктов, – говорит мэр. – Решение вопроса с аптеками я считаю прорывным». Добавим, что о начале реализации в 2021 году программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе ранее сделал заявление губернатор Челябинской области. «У нас большие планы по модернизации первичного звена. Вместе с федеральным центром такая программа разработана, и со следующего года мы начнем ее реализацию после окончательного утверждения. Такая программа разработана на пять лет, – подчеркнул Алексей Текслер. – Кроме этого, мы продолжаем выделять дополнительные средства на региональное здравоохранение. Всё, что касается медицины, – это приоритет».







Источник: пресс-служба администрации КыштымаВ поселках Северный, Слюдорудник и Увильды торжественно открылись три новых фельдшерско-акушерских пункта и аптеки на их базе, сообщает пресс-служба администрации Кыштымского городского округа.В поселке Северный ФАП заработал прошлой осенью. Одно из помещений нового здания специально предусмотрели под аптечный пункт, который открылся в канун Нового года. Фельдшеруже прошел обучение по программе «Фармацевтическая деятельность» и готов оказывать населению не только медицинскую помощь, но и услуги по отпуску необходимых лекарств.«С 2017 года мы шли к этому событию, – сказал заместитель председателя Собрания депутатов Кыштымского городского округа. – Строительство ФАПа и открытие на его базе аптеки я считаю настоящим чудом для поселка. Теперь жителям не придется ездить в город, чтобы купить, например, те же средства от насморка».Жители Слюдорудника рады двойному событию – открытию нового ФАПа и аптеки. Для удобства их разместили в одном здании, светлом и просторном. Вот уже более 20 лет фельдшером в поселке работает.«Раньше в старом ФАПе было тесно, – вспоминает Аниса Мунировна. – Теперь места хватает, уютно, и оборудование новое завезли. Могу пациентам и электрокардиограмму сделать, и анализ крови на сахар, и холестерин проверить. Все средства для оказания неотложной помощи есть. Спасибо всем, кто решал вопрос по строительству у нас фельдшерско-акушерского пункта».В поселке Увильды тоже построен ФАП – в точности такой же, как и в Слюдоруднике. Удобство уже оценили местные жители.«Мы очень рады такому событию, – говорит жительница Увильдов– Комнаты все светлые, просторные. Рады и тому, что открылась аптека. Теперь не придется лишний раз ехать в Кыштым, чтобы купить необходимые лекарства».По словам главы Кыштымского городского округа, строительство поселковых фельдшерско-акушерских пунктов стало возможным благодаря партийному проекту «Здоровое будущее». Именно партия «Единая Россия» сделала всё возможное, чтобы в российское законодательство были внесены соответствующие изменения по вопросам строительства ФАПов на селе. В январе планируется также открыть аптечный пункт и в поселке Тайгинка, который входит в состав Кыштымского городского округа.«Мы рады, что нам удалось решить и другую серьезную проблему, связанную с отсутствием аптечных пунктов, – говорит мэр. – Решение вопроса с аптеками я считаю прорывным». Добавим, что о начале реализации в 2021 году программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе ранее сделал заявление губернатор Челябинской области. «У нас большие планы по модернизации первичного звена. Вместе с федеральным центром такая программа разработана, и со следующего года мы начнем ее реализацию после окончательного утверждения. Такая программа разработана на пять лет, – подчеркнул. – Кроме этого, мы продолжаем выделять дополнительные средства на региональное здравоохранение. Всё, что касается медицины, – это приоритет». Источник: пресс-служба администрации Кыштыма AzAzA 2021-01-19YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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