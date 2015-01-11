Ключи от новых квартир получили 47 кыштымских семей

В Кыштыме продолжается реализация региональной адресной программы «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» национального проекта «Жилье и городская среда». На днях 47 семей получили ключи от новых квартир, сообщает пресс-служба городской администрации.Вручение ключей и пакетов документов муниципальные власти провели около новостройки на улице Гагарина на Каолиновом. Сюда переедут 47 семей, проживающих в домах № 4 и № 9 на улице Вайнера, а также в доме № 1 на улице Калинина.«Я больше 20 лет прожила на Вайнера, – говорит Ирина Исламова, приглашая в свою новую квартиру соседей и представителей администрации Кыштымского городского округа. – Как же тут светло, замечательно! И удобно, что буду жить на первом этаже. А еще здорово, что в этом доме электрические плиты. К газовым я с опаской отношусь».Ее соседка Наталия Новикова тоже переедет в новую пятиэтажку с улицы Вайнера. Она уже привезла с собой несколько пакетов вещей, а первым в новый дом запустила красавца кота по кличке Черныш.«Мне досталась квартира на пятом этаже, – делится впечатлениями Наталия Новикова. – И это была моя мечта! Никто сверху топать не будет. По профессии я строитель, могу сказать: квартиры сделаны очень даже неплохо. Просторная кухня, большой коридор. Спасибо всем, кто помог нам переехать из старых, ветхо-аварийных домов».Новоселов поздравила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.
Источник: пресс-служба администрации Кыштыма