Южноуральские школьники снимут короткометражное кино об экологии

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Челябинской области станут еще более привлекательными для инвесторов. Произойдет это после принятия закона об увеличении льготного периода для резидентов с трех до четырех лет Подробнее
Обращение к работодателям Челябинской области о минимальном размере оплаты труда в Челябинской области с 1 января 2021 года первого заместителя Губернатора Челябинской области, координатора Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений И.А. Гехт Подробнее
Кампанию по вакцинации и работу министерства здравоохранения Челябинской области отметили на федеральном уровне. Во время заседания координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19 министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции в стране. В своём докладе министр назвал Челябинскую область в числе лидеров по организации процессов вакцинации.«Хочу отметить хорошую работу по вакцинации в Челябинской области. Они действительно четко организовали работу. Доведены все стандартные операционные процедуры по организации медицинской помощи, которые позволяют минимизировать временные затраты непосредственно при получении данного вида услуг», — сказал Михаил Мурашко.Напомним, что в Челябинскую область уже поступило 11 800 доз вакцины от коронавируса. В числе первых прививают группы риска: медицинский персонал, социальных работников, учителей, полицейских, волонтёров, а также жителей старше 65 лет, в том числе группы риска.«С момента поступления в область первой партии вакцины в нашем регионе четко выстроены все логистические цепочки, доставка до медицинских учреждений. Налажены процессы по проведению процедуры вакцинирования на местах, формированию списков желающих привиться. Мы ежедневно находимся на связи с федеральным центром и отрабатываем все поставленные задачи», – прокомментировал Юрий Семёнов, министр здравоохранения Челябинской области.Накануне Губернатор Алексей Текслер рассказал о планах правительства Челябинской области в части вакцинальный кампании.Было озвучено, что до конца февраля в область поступит 152 тысячи доз вакцины. Прививки также смогут поставить работники крупнейших предприятий, откроются вакцинальные пункты в вузах Челябинска и Магнитогорска.А уже с 1 февраля на портале Госуслуг заработает сервис, который позволит через личный кабинет зарегистрироваться на вакцинацию всем желающим. Подробнее
Южноуральскую молодежь приглашают принять участие в мастер-классе по съемке короткометражного кино и конкурсе на лучший фильм об экологии в рамках творческо-благотворительного проекта «Поколение М». Организатором события выступает компания МТС.С 30 по 31 января участники прослушают теоретическую часть в онлайн-режиме на платформе Zoom. В офлайне пройдут мастер-классы преподавателей мастерской «Твори кино».«В Челябинске живет много талантливой молодежи, мы уже не раз убеждались в этом – ежегодно наши подростки выигрывают конкурсы проекта «Поколение М» и достойно представляют Южный Урал на федеральном уровне. Сейчас мы хотим познакомить ребят ближе с кинематографом и помочь им снять свои первые короткометражные фильмы об очень важной для Челябинска теме – экологии», – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.Присоединиться к проекту могут все желающие в возрасте от 15 до 18 лет. Участие в проекте бесплатное, только необходимо зарегистрироваться на сайте. Школьники, у которых нет камеры, также могут присоединиться к обучению: наставники проекта предоставят оборудование, а также поделятся лайфхаками, как снимать видео на смартфон. По итогам проекта будут выбраны лучшие фильмы, а их авторы получат призы.«Уже несколько лет мы учим южноуральцев снимать короткометражки и проводим кинопоказы отснятых работ. Вместе с проектом «Поколение М» мы хотим расширить границы и вовлечь в создание фильмов юных челябинцев. Для этого наши преподаватели подготовили экспресс-курс о том, как писать сценарии фильмов и снимать их, расскажут, как записывать звук и монтировать видео – эти базовые навыки кинопроизводства пригодятся ребятам на последующих практических занятиях и помогут снять настоящие фильмы», – делится руководитель студии «Твори Кино»Анастасия Спицына.Отметим, что проект «Поколение М» является благотворительной программой, реализуемой компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.