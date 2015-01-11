2021-01-20YEKT11:00:00 | Губерния Уникальная книга о героях-южноуральцах поступила в школы и библиотеки региона Источник: Урало-Сибирский Дом Знаний









Более полутора тысяч учреждений образования и культуры региона получили книгу «Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир», изданную в год 75-летия Великой Победы. Сборник с дополненной реальностью адресован прежде всего детям, молодежи и педагогам.В основу книги заложены истории об уникальных по меркам страны и даже мира подвигах героев фронта и тыла, в том числе незаслуженно забытых: снайперов, пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов, разведчиков, партизан, директоров, инженеров, рабочих. Истории сопровождают особые иллюстрации – это серии рисованных сюжетов с текстами, для двадцати двух тем созданы и размещены на отдельном YouTube-канале видеоролики, которые можно посмотреть на экране смартфона или планшета через специальное бесплатное AR-приложение по принципу «навел экран на книгу – история «ожила».«Книга посвящена нашим землякам, их подвигу, вкладу в Великую Победу. Это судьбы и медиков, и тыловиков, и военных, которые объединены в общую историю родного края. Издание адаптировано для детей, так как оформлено в том формате, в котором они привыкли воспринимать информацию», – отметилапервый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.Проект издания книги, реализованный Урало-Сибирским Домом Знаний, был поддержан Фондом президентских грантов и правительством Челябинской области, благодаря чему в свет вышло девять тысяч экземпляров, которые попадут во все школы и библиотеки нашей области.Высокую оценку проекту дали и в Российском оргкомитете «Победа», включив проект «Южный Урал. Опорный край Победы» и его главную составляющую – книгу - в план мероприятий Года памяти и славы. «Мы постарались сделать презентации и распространение издания запоминающимися и познавательными, не только сопровождая их передвижными выставками в муниципальных образованиях Южного Урала, но и далеко за его пределами. Сегодня книгу читают и пограничники Алтая, и моряки Севастополя, и представители патриотических организаций Республики Крым», –прокомментировал генеральный директор Урало-Сибирского Дома Знаний Игорь Белехов. Источник: Урало-Сибирский Дом ЗнанийБолее полутора тысяч учреждений образования и культуры региона получили книгу «Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир», изданную в год 75-летия Великой Победы. Сборник с дополненной реальностью адресован прежде всего детям, молодежи и педагогам.В основу книги заложены истории об уникальных по меркам страны и даже мира подвигах героев фронта и тыла, в том числе незаслуженно забытых: снайперов, пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов, разведчиков, партизан, директоров, инженеров, рабочих. Истории сопровождают особые иллюстрации – это серии рисованных сюжетов с текстами, для двадцати двух тем созданы и размещены на отдельном YouTube-канале видеоролики, которые можно посмотреть на экране смартфона или планшета через специальное бесплатное AR-приложение по принципу «навел экран на книгу – история «ожила».«Книга посвящена нашим землякам, их подвигу, вкладу в Великую Победу. Это судьбы и медиков, и тыловиков, и военных, которые объединены в общую историю родного края. Издание адаптировано для детей, так как оформлено в том формате, в котором они привыкли воспринимать информацию», – отметилапервый заместитель губернатора Челябинской области.Проект издания книги, реализованный Урало-Сибирским Домом Знаний, был поддержан Фондом президентских грантов и правительством Челябинской области, благодаря чему в свет вышло девять тысяч экземпляров, которые попадут во все школы и библиотеки нашей области.Высокую оценку проекту дали и в Российском оргкомитете «Победа», включив проект «Южный Урал. Опорный край Победы» и его главную составляющую – книгу - в план мероприятий Года памяти и славы. «Мы постарались сделать презентации и распространение издания запоминающимися и познавательными, не только сопровождая их передвижными выставками в муниципальных образованиях Южного Урала, но и далеко за его пределами. Сегодня книгу читают и пограничники Алтая, и моряки Севастополя, и представители патриотических организаций Республики Крым», –прокомментировал генеральный директор Урало-Сибирского Дома Знаний AzAzA 2021-01-20YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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