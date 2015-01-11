Информация о возможности получения государственной социальной помощи на основании социального контракта

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области напоминает малоимущим гражданам о возможности получения государственной социальной помощи на основании социального контракта на:

- прохождение профессионального образования и дополнительного профессионального образования;

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;

- осуществление деятельности в виде самозанятости.

Условия предоставления социального контракта:

- заявитель и члены его семьи являются гражданами Российской Федерации и проживают на территории Челябинской области;

- заявитель и члены его семьи имеют доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Челябинской области на душу населения (в настоящее время – 11430 рублей);

- заявитель не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не состоит на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого);

- совершеннолетние дееспособные члены семьи заявителя выразили согласие с условиями социального контракта.

Для получения социального контракта необходимо предоставить следующие документы:

- заявление по форме, установленной Министерством социальных отношений Челябинской области;

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

- копию свидетельства о рождении ребенка (детей);

- документы, подтверждающие доходы за последние три месяца;

- копию договора о профессиональном обучении или дополнительном профессиональном образовании с образовательной организацией, имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности, с указанием периода обучения и стоимости обучения либо письмо образовательной организации о периоде и стоимости обучения по основным программам профессионального обучения или дополнительным профессиональным программам;

- бизнес-план, составленный в соответствии с требованиями Министерства социальных отношений Челябинской области.

Максимальный размер социального контракта составляет 250 тысяч рублей.

По всем вопросам необходимо обращаться в Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области по адресу: ул. Космонавтов, д. 20, телефон для записи на прием 5-55-39, 9-19-82, 9-04-32.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45615/