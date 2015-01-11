Обнародован график поставки на Южный Урала вакцины от коронавируса

На Южный Урал в январе и феврале планируют отправить 146 тыс. 400 доз вакцины от коронавируса – речь о препарате «Гам-Ковид-Вак», также известном как «Спутник V».

С 24 по 31 января в Челябинскую область должно поступить 55 тыс. 600 доз вакцины, в феврале – еще 90 тыс. 800 доз.

Ранее возможность записаться на вакцинацию появилась на портале Госуслуг. За последние сутки в регионе зарегистрировали 297 новых случая коронавируса.

https://dostup1.ru/medicine/Obnarodovan-grafik-postavki-na-Yuzhnyy-Urala-vaktsiny-ot-koronavirusa_133484.html