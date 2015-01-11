В Публичной библиотеке пройдет презентация книги известного южноуральского спелеолога

Презентация сборника Владимира Юрина «Пещеры Челябинской области: история открытий и результаты исследований 2011–2020 гг» состоится 22 января в Публичной библиотеке, сообщает пресс-служба библиотеки.Владимир Юрин – археолог, спелеолог, спелестолог, член-корреспондент Российской народной академии наук, действительный член Русского географического общества, академик Международной общественной организации «Академия детско-юношеского туризма и краеведения», член Союза краеведов России, заведующий отделом полевых исследований Областного центра дополнительного образования детей, директор АНО «Южно-Уральский центр комплексного изучения пещер “Следопыт”».Сборник избранных статей и неопубликованных материалов автора, изданный к 25-летию его деятельности, включает в себя результаты личных полевых исследований на территории Челябинской области и соседних субъектов РФ. Статьи ученого охватывают девятилетний период изысканий, за который было проведено 434 экспедиции и разведывательных похода на территории практически всех городов и районов Челябинской области (за исключением Локомотивного, Озерского, Октябрьского, Трехгорного и Южноуральского), а также 15 районов ряда сопредельных областей и двух районов Краснодарского края.Занимая выгодное географическое положение на границе Европы и Азии, в южной части Уральских гор, наш регион обладает живописными ландшафтами, степными и горными реками, лесами, пещерами. В 1968 году Владимир Юрин впервые в жизни посетил пещеру – Сугомакскую, недалеко от Кыштыма. Именно тогда родилось его увлечение спелеологией, а точнее, спелеоархеологией. В 1995 году энтузиаст организовал Челябинский спелеоархеологический отряд, в 1997 году – Сикияз-Тамакскую комплексную археологическую экспедицию.Сегодня за плечами исследователя свыше 500 экспедиций и разведывательных походов по территории 36 административных районов Челябинской области. Он выявил и первично обследовал около 200 памятников археологии на территории Южного Урала, в том числе 94 – пещерного типа. Осмотрел и описал более 2200 пещер и гротов, из них – более трехсот погребенных полостей. Первым начал их ежегодное массовое вскрытие. Деятельность автора не ограничивается научными и научно-краеведческими публикациями (а их более 130). Некоторые из его изданий (например, первая и вторая части работы «Из опыта исследований спелеообъектов Южного Урала и Зауралья») представлены в Уральской электронной библиотеке, которая, напомним, доступна бесплатно всем пользователям сайта ЧОУНБ.
Источник: ЧОУНБ