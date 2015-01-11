Текслер рассказал, появятся ли в Челябинской области ковид-паспорта

В Челябинской области не будут вводиться так называемые ковид-паспорта для тех, кто поставит прививку от коронавируса, – об этом заявил глава региона Алексей Текслер в ходе совещания с главами муниципальных образований в четверг, 21 января.

«Обращаю внимание, что на уровне области делить людей по наличию антител в крови мы не будем», – подчеркнул губернатор, говоря о вариантах форм подтверждения факта прохождения вакцинации.

При этом Текслер подчеркнул, что прививочная кампания, обеспечение широкой доступности вакцины, разъяснительная и организационная работа по вакцинации станут приоритетами, на которых власти региона сосредоточат свои усилия.

«Главная цель – это ускоренное формирование массового иммунитета к коронавирусу, как следствие, снижение уровня заболеваемости, госпитализаций, а значит, и возможность поэтапного снятия ограничений», – сказал, в частности, глава региона.

Напомним, в Челябинской области режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действует до 24 января 2021 года.

До конца февраля в Челябинскую область поступит порядка 150 тыс. доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (торговое название «Спутник V»). Накануне стал известен график поставки: с 24 по 31 января Южный Урал получит 55,6 тыс., в течение февраля – 90,8 тыс. доз.

https://dostup1.ru/society/Texler-rasskazal-poyavyatsya-li-v-Chelyabinskoy-oblasti-kovid-pasporta_133513.html