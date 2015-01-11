Приемы и личные встречи с южноуральцами должны быть в графике каждого главы

Алексей Текслер провел областное совещание с главами муниципалитетов. Глава региона дал ряд поручений руководителям территорий, среди них — не уклоняться от встреч с жителями. Ограничения, вводимые из-за пандемии, — не повод отказываться от личных приемов.

«В последнее время под предлогом различных ограничений по коронавирусу некоторые представители власти отказываются встречаться с людьми. Хочу напомнить, что проведение встреч с жителями, приемов по личным вопросам — это обязанность каждого представителя власти, и министра, и главы города, района и региона — всех руководящих должностей»,

— сказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что в ближайшее время Контрольно-счетная палата региона проведет проверку открытости органов власти. Он напомнил, что графики приема граждан должны быть сформированы в каждом муниципалитете.

«Вы знаете, в каждой территории я встречаюсь с людьми. Очень жду момента, когда мы сможем вернуться в формат больших встреч, когда открыто часами обсуждали проблемы каждого муниципалитета с жителями»,

— сказал Алексей Текслер.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/priemy-i-lichnye-vstrechi-s-zhitelyami-dolzhny-byt-v-grafike-kazhdogo-glavy/