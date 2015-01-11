«Авангард» обвинил «Трактор» в оскорблении игроков и болельщиков

Хоккейный клуб «Авангард» направил в КХЛ письмо, в котором указал на нарушения «Трактором» Технического регламента перед началом матча в Челябинске, который состоялся 19 января.

Представители омского клуба сочли некорректными высказывания ведущего предматчевого шоу относительно болельщиков и игроков «Авангарда». Кроме того, на видеокубе арены по ходу объявления состава «ястребов» демонстрировались кадры мультфильмов, сравнивающие хоккеистов «Авангарда» с курицами.

«Все это противоречит Техническому регламенту КХЛ, в котором говорится, что “средства поддержки, используемые клубами при проведении домашних матчей (шоу-программы, музыкальные заставки и пр.), не должны носить оскорбительный, пренебрежительный, дискредитирующий характер в отношении клуба-гостя и его болельщиков”», – сообщает спортивный портал.

«Авангард» попросил КХЛ дать оценку указанным эпизодам и потребовать «Трактор» принести официальное извинение клубу, игрокам и болельщикам.

https://dostup1.ru/society/Avangard-obvinil-Traktor-v-oskorblenii-igrokov-i-bolelschikov_133523.html