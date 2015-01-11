2021-01-22YEKT07:00:00 | Губерния Бюджетная поддержка позволит сдержать цены и стабилизировать ситуацию на рынке переработки Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









В минсельхозе Челябинской области на постоянной основе проводится анализ аграрного рынка с целью сдерживания потребительских цен. Как отметил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, проведены переговоры с производителями продуктов питания и собрана информация о запасах сырья, что позволяет более точно прогнозировать динамику отпускных цен на местную продукции.В минсельхозе в еженедельном режиме осуществляется мониторинг цен в розничных сетях, а также отпускных цен региональных производителей и закупочных цен на отдельные категории продовольственных товаров. Информация о динамике цен и принимаемые меры также регулярно рассматриваются на оперативном штабе под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера.Так, по информации производителей макаронных изделий, сделанные запасы сырья позволят удерживать цены на готовую продукцию в течение трех месяцев. К сожалению, неблагоприятные погодные условия отразились на урожае пшеницы твердых сортов, основное производство которой расположено в Оренбургской, Челябинской областях, Ставропольском крае, Саратовской и Самарской областях. Тем не менее, уже в январе отпускные цены производителей на макаронные изделия снизились на 5% по отношению к 30 декабря 2020 года и в текущем сезоне повышаться не будут. В целом для производства хлебопродуктов на предприятиях региона сформированы запасы продовольственной пшеницы в объеме более 400 тыс. т.Кроме того, по сообщению председателя Правительства России Михаила Мишустина, регионам выделено более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб. Средства предстоит довести до производителей в виде государственных субсидий, разработку соответствующих порядков уже завершают в региональном минсельхозе. В целях компенсации затрат на приобретение продовольственной пшеницы хлебопеки региона смогут получить субсидии на общую сумму 218,6 млн рублей, на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий недлительных сроков хранения – 32,9 млн рублей.В январе в регионе наметилась тенденция по стабилизации цен на куриные яйца. Рост цен на эту продукцию аналогично был вызван ростом цен на сырьевую составляющую: подорожали корма. В январе - сентябре прошлого года рентабельность птицефабрик из-за роста расходов на кормовую составляющую снизилась на 5% и составила в среднем 1,5%. Повышение стоимости кормов привело к повышению отпускных цен. Тем не менее Челябинская область полностью обеспечивает себя этой продукцией, что обеспечит стабилизацию цен после их сезонного роста в новогодние праздники. В 2020 году в области было произведено 1 млрд 634 млн штук, что составило 102% к уровню 2019 года. По объему производства яиц в промышленном секторе Челябинская область занимает третье место среди субъектов РФ. Основное производство куриных яиц размещено на площадках ПАО «Птицефабрика Челябинская», ЗАО «Чебаркульская птица» и ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс».В целях стабилизации производства, снижения себестоимости продукции птицефабрикам в рамках госпрограммы оказывается поддержка в виде льготного кредитования по ставке от 1 до 5% годовых. Так, 30% от предоставленных в 2020 году в региональном агропромышленном комплексе краткосрочных кредитов, а это 18,9 млрд рублей, приходится на птицеводческие хозяйства. Кроме того, три птицефабрики, имеющие государственные гарантии области по инвестиционным кредитам, освобождены от уплаты налога на имущество.Предпринимаются меры по регулированию цен и на «второй хлеб». Челябинская область полностью обеспечивает себя картофелем. В целом по России до 2020 года ощущался избыток этой продукции, а цена реализации падала ниже себестоимости: картофель проходилось отдавать по цене от 6 до 11 рублей за килограмм, что с трудом покрывало расходы производителей на его возделывание. В пандемию цены начали расти и скачки «остановились» только ближе к зиме. Сегодня отпускная цена на картофель в регионе – чуть больше 16 рублей. На складах предприятий хранится почти 60 тыс. т картофеля нового урожая, этого вполне хватит до мая. Но на рынке присутствует значительный объем ввозимой продукции по самым разным ценам. В результате средняя цена реализации в розничных сетях составляет сегодня 24,7 руб./кг, за последнюю неделю она снизилась на 15%.Также за последнюю неделю по данным торговых сетей («Магнит», «Пятерочка», «Метро») снизились цены на соль – на 3%, на говядину (7%), молоко сгущенное с сахаром (10%), рыбные консервы (3%). Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиВ минсельхозе Челябинской области на постоянной основе проводится анализ аграрного рынка с целью сдерживания потребительских цен. Как отметил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, проведены переговоры с производителями продуктов питания и собрана информация о запасах сырья, что позволяет более точно прогнозировать динамику отпускных цен на местную продукции.В минсельхозе в еженедельном режиме осуществляется мониторинг цен в розничных сетях, а также отпускных цен региональных производителей и закупочных цен на отдельные категории продовольственных товаров. Информация о динамике цен и принимаемые меры также регулярно рассматриваются на оперативном штабе под руководством губернатора Челябинской области.Так, по информации производителей макаронных изделий, сделанные запасы сырья позволят удерживать цены на готовую продукцию в течение трех месяцев. К сожалению, неблагоприятные погодные условия отразились на урожае пшеницы твердых сортов, основное производство которой расположено в Оренбургской, Челябинской областях, Ставропольском крае, Саратовской и Самарской областях. Тем не менее, уже в январе отпускные цены производителей на макаронные изделия снизились на 5% по отношению к 30 декабря 2020 года и в текущем сезоне повышаться не будут. В целом для производства хлебопродуктов на предприятиях региона сформированы запасы продовольственной пшеницы в объеме более 400 тыс. т.Кроме того, по сообщению председателя Правительства России, регионам выделено более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб. Средства предстоит довести до производителей в виде государственных субсидий, разработку соответствующих порядков уже завершают в региональном минсельхозе. В целях компенсации затрат на приобретение продовольственной пшеницы хлебопеки региона смогут получить субсидии на общую сумму 218,6 млн рублей, на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий недлительных сроков хранения – 32,9 млн рублей.В январе в регионе наметилась тенденция по стабилизации цен на куриные яйца. Рост цен на эту продукцию аналогично был вызван ростом цен на сырьевую составляющую: подорожали корма. В январе - сентябре прошлого года рентабельность птицефабрик из-за роста расходов на кормовую составляющую снизилась на 5% и составила в среднем 1,5%. Повышение стоимости кормов привело к повышению отпускных цен. Тем не менее Челябинская область полностью обеспечивает себя этой продукцией, что обеспечит стабилизацию цен после их сезонного роста в новогодние праздники. В 2020 году в области было произведено 1 млрд 634 млн штук, что составило 102% к уровню 2019 года. По объему производства яиц в промышленном секторе Челябинская область занимает третье место среди субъектов РФ. Основное производство куриных яиц размещено на площадках ПАО «Птицефабрика Челябинская», ЗАО «Чебаркульская птица» и ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс».В целях стабилизации производства, снижения себестоимости продукции птицефабрикам в рамках госпрограммы оказывается поддержка в виде льготного кредитования по ставке от 1 до 5% годовых. Так, 30% от предоставленных в 2020 году в региональном агропромышленном комплексе краткосрочных кредитов, а это 18,9 млрд рублей, приходится на птицеводческие хозяйства. Кроме того, три птицефабрики, имеющие государственные гарантии области по инвестиционным кредитам, освобождены от уплаты налога на имущество.Предпринимаются меры по регулированию цен и на «второй хлеб». Челябинская область полностью обеспечивает себя картофелем. В целом по России до 2020 года ощущался избыток этой продукции, а цена реализации падала ниже себестоимости: картофель проходилось отдавать по цене от 6 до 11 рублей за килограмм, что с трудом покрывало расходы производителей на его возделывание. В пандемию цены начали расти и скачки «остановились» только ближе к зиме. Сегодня отпускная цена на картофель в регионе – чуть больше 16 рублей. На складах предприятий хранится почти 60 тыс. т картофеля нового урожая, этого вполне хватит до мая. Но на рынке присутствует значительный объем ввозимой продукции по самым разным ценам. В результате средняя цена реализации в розничных сетях составляет сегодня 24,7 руб./кг, за последнюю неделю она снизилась на 15%.Также за последнюю неделю по данным торговых сетей («Магнит», «Пятерочка», «Метро») снизились цены на соль – на 3%, на говядину (7%), молоко сгущенное с сахаром (10%), рыбные консервы (3%). AzAzA 2021-01-22YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! 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