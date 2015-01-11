2021-01-22YEKT07:00:00 | Губерния Минэкономразвития Челябинской области продолжает работу по привлечению инвестиций Источник: из открытых источников









Министерство экономического развития Челябинской области выполнило поручения Алексея Текслера, озвученные в ходе обращения к Законодательному Собранию в июне 2020 года. Об этом представители ведомства рассказали в рамках заседания комитета южноуральского парламента по экономической политике и предпринимательству.Для обеспечения реального роста инвестиций в основной капитал не менее 70% к 2030 году, обозначенного Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474, министерство подготовило предложения по включению в методику оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти Челябинской области показателя, отражающего эффективность работы с инвесторами и привлечения инвестиций. Сейчас документ проходит стадию согласования.Также, исполняя поручение губернатора, минэкономразвития Челябинской области совместно с экспертно-аналитическим управлением правительства региона, министерством информационных технологий, связи и цифрового развития и «Территорией Бизнеса» разработало единую межведомственную информационную систему по крупным инвестиционным проектам. Она в режиме реального времени позволяет работать с инвесторами и предпринимателями, применяя стандарты и лучшие практики проектного управления, и позволяет сократить количество дублирующей отчетности и иной документации. Сейчас система тестируется, ввод в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2021 года.В 2020 году активизирована работа Совета по улучшению инвестиционного климата Челябинской области. Губернатор утвердил сформированный минэкономразвития план работы этого совещательного органа на 2020–2021 годы. В целях оптимизации работы Совета в нормативную базу внесены изменения, которые позволяют проводить заседания онлайн и в заочной форме. Практикуются также заседания рабочих групп при Совете, направленные на снятие имеющихся инфраструктурных ограничений по реализации конкретных инвестиционных проектов.В рамках исполнения поручения по развитию туротрасли Челябинской области министерством экономического развития прорабатывается вопрос создания туристской инфраструктуры, в том числе строительства современных отелей, обустройства туристических пространств, экотроп, дорог. В ноябре 2020 года на заседании рабочей группы инвестсовета рассмотрен вопрос реализации инвестиционных проектов ООО «Горнолыжный центр «Солнечная долина». На конец января запланирована экспертно-аналитическая сессия по определению приоритетов развития туризма на Южном Урале.Также по поручению губернатора сформированы рабочие группы по агломерациям – Челябинской, Магнитогорской и «Горный Урал». Собраны предложения и разработаны проекты перечней основных направлений их развития и инвестиционных проектов, реализация которых даст наибольший эффект для межмуниципального взаимодействия в рамках этих территориальных объединений. Работа по поручению продолжается.Челябинская область, напомним, в 2020 году показала устойчивую динамику прироста инвестиций в основной капитал. За 9 месяцев 2020 года их объем увеличился на 7,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 216,3 млрд рублей. По этому показателю регион вышел на 12-е место в России и показал одну из трех лучших динамик среди субъектов Большого Урала.Ранее по теме: Источник: из открытых источниковМинистерство экономического развития Челябинской области выполнило поручения Алексея Текслера, озвученные в ходе обращения к Законодательному Собранию в июне 2020 года. Об этом представители ведомства рассказали в рамках заседания комитета южноуральского парламента по экономической политике и предпринимательству.Для обеспечения реального роста инвестиций в основной капитал не менее 70% к 2030 году, обозначенного Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474, министерство подготовило предложения по включению в методику оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти Челябинской области показателя, отражающего эффективность работы с инвесторами и привлечения инвестиций. Сейчас документ проходит стадию согласования.Также, исполняя поручение губернатора, минэкономразвития Челябинской области совместно с экспертно-аналитическим управлением правительства региона, министерством информационных технологий, связи и цифрового развития и «Территорией Бизнеса» разработало единую межведомственную информационную систему по крупным инвестиционным проектам. Она в режиме реального времени позволяет работать с инвесторами и предпринимателями, применяя стандарты и лучшие практики проектного управления, и позволяет сократить количество дублирующей отчетности и иной документации. Сейчас система тестируется, ввод в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2021 года.В 2020 году активизирована работа Совета по улучшению инвестиционного климата Челябинской области. Губернатор утвердил сформированный минэкономразвития план работы этого совещательного органа на 2020–2021 годы. В целях оптимизации работы Совета в нормативную базу внесены изменения, которые позволяют проводить заседания онлайн и в заочной форме. Практикуются также заседания рабочих групп при Совете, направленные на снятие имеющихся инфраструктурных ограничений по реализации конкретных инвестиционных проектов.В рамках исполнения поручения по развитию туротрасли Челябинской области министерством экономического развития прорабатывается вопрос создания туристской инфраструктуры, в том числе строительства современных отелей, обустройства туристических пространств, экотроп, дорог. В ноябре 2020 года на заседании рабочей группы инвестсовета рассмотрен вопрос реализации инвестиционных проектов ООО «Горнолыжный центр «Солнечная долина». На конец января запланирована экспертно-аналитическая сессия по определению приоритетов развития туризма на Южном Урале.Также по поручению губернатора сформированы рабочие группы по агломерациям – Челябинской, Магнитогорской и «Горный Урал». Собраны предложения и разработаны проекты перечней основных направлений их развития и инвестиционных проектов, реализация которых даст наибольший эффект для межмуниципального взаимодействия в рамках этих территориальных объединений. Работа по поручению продолжается.Челябинская область, напомним, в 2020 году показала устойчивую динамику прироста инвестиций в основной капитал. За 9 месяцев 2020 года их объем увеличился на 7,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 216,3 млрд рублей. По этому показателю регион вышел на 12-е место в России и показал одну из трех лучших динамик среди субъектов Большого Урала.Ранее по теме: Интерес инвесторов к Челябинской области сохраняется AzAzA 2021-01-22YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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