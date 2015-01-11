2021-01-22YEKT10:00:00 | Губерния Министр здравоохранения Челябинской области рассказал о реализации профильного нацпроекта Источник: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области









О результатах реализации региональных проектов, входящих в состав нацпроекта «Здравоохранение», депутатам Законодательного Собрания рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.Бюджет национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году составил 5 166 219,91 тыс. руб. Более трех миллиардов рублей на реализацию нацпроекта поступило из федерального бюджета.Целевые показатели проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» исполнены на 100%. Построено 5 ФАПов за счет средств федерального бюджета и 1 ФАП за счет средств областного бюджета, закуплено 10 мобильных медицинских комплексов за счет средств федерального бюджета, 7 мобильных медицинских комплексов за счет средств областного бюджета, организованы 2 вертолетные площадки на территории Челябинской областной клинической больницы и городской больницы № 6 Челябинска.В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» созданы два первичных сосудистых отделения в городской больнице № 1 Копейска и в районной больнице Аши. Переоснащены 8 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. В ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» открыты два центра амбулаторной онкологической помощи и переоснащены девять медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическим заболеваниями.Как отметил министр, в рамках проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в 2020 году удалось увеличить численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях.«Численность врачей по итогу года составила 11 957 человек, в конце 2019 года – 10,731 человек, – отметил Юрий Семенов. – Также увеличилась и численность средних медицинских работников. На сегодняшний день это 28 045 человек».Тем не менее целевые показатели по проекту выполнены не на 100%. Не полностью укомплектованы сотрудниками, к примеру, подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Причина тому – дефицит медицинских кадров.«Вместе с правительством депутаты Заксобрания работают над устранением нехватки медицинских кадров. В регионе эффективно работают программы поддержки сельских врачей и фельдшеров, на поддержку студентов медицинских вузов и молодых врачей также выделяются серьезные средства, – комментирует председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков. – В конце прошлого года на одном из заседаний рабочей группы по лекарственному обеспечению жителей области мы приняли решение об организации мониторинга ситуации с медицинскими кадрами депутатами в своих округах. Такая мера, как депутатский контроль, уже показала свою эффективность. Уверен, совместными усилиями нам удастся преодолеть кадровый дефицит». Источник: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской областиО результатах реализации региональных проектов, входящих в состав нацпроекта «Здравоохранение», депутатам Законодательного Собрания рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.Бюджет национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году составил 5 166 219,91 тыс. руб. Более трех миллиардов рублей на реализацию нацпроекта поступило из федерального бюджета.Целевые показатели проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» исполнены на 100%. Построено 5 ФАПов за счет средств федерального бюджета и 1 ФАП за счет средств областного бюджета, закуплено 10 мобильных медицинских комплексов за счет средств федерального бюджета, 7 мобильных медицинских комплексов за счет средств областного бюджета, организованы 2 вертолетные площадки на территории Челябинской областной клинической больницы и городской больницы № 6 Челябинска.В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» созданы два первичных сосудистых отделения в городской больнице № 1 Копейска и в районной больнице Аши. Переоснащены 8 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. В ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» открыты два центра амбулаторной онкологической помощи и переоснащены девять медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическим заболеваниями.Как отметил министр, в рамках проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в 2020 году удалось увеличить численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях.«Численность врачей по итогу года составила 11 957 человек, в конце 2019 года – 10,731 человек, – отметил. – Также увеличилась и численность средних медицинских работников. На сегодняшний день это 28 045 человек».Тем не менее целевые показатели по проекту выполнены не на 100%. Не полностью укомплектованы сотрудниками, к примеру, подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Причина тому – дефицит медицинских кадров.«Вместе с правительством депутаты Заксобрания работают над устранением нехватки медицинских кадров. В регионе эффективно работают программы поддержки сельских врачей и фельдшеров, на поддержку студентов медицинских вузов и молодых врачей также выделяются серьезные средства, – комментирует председатель комитета по социальной политике. – В конце прошлого года на одном из заседаний рабочей группы по лекарственному обеспечению жителей области мы приняли решение об организации мониторинга ситуации с медицинскими кадрами депутатами в своих округах. Такая мера, как депутатский контроль, уже показала свою эффективность. Уверен, совместными усилиями нам удастся преодолеть кадровый дефицит». AzAzA 2021-01-22YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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