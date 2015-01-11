В Публичной библиотеке состоится театральная премьера

26 января в Челябинской областной универсальной научной библиотеке актер и режиссер Андрей Ваганов представит моноспектакль по произведениям Александра Пушкина «Faust/Нулин».

Драматургическая основа спектакля – «Сцена из Фауста» («Мне скучно, бес…»), написанная предположительно в 1825 году в Михайловском, и короткая шуточная поэма «Граф Нулин», написанная там же 13-14 декабря 1825 г. (фактически в день восстания на Сенатской площади), сообщает пресс-служба ЧОУНБ.«Сцена…» отсылает нас к «Фаусту» Гете, а «Граф Нулин» пародирует «Лукрецию» Шекспира. Оба произведения обычно рассматриваются в контексте кризиса романтической литературной традиции.Андрей Ваганов – журналист, литератор, театральный критик, актер и режиссер. Окончил филологический факультет ЧелГУ, работал в различных СМИ. В настоящее время – корреспондент газеты «Вечерний Челябинск». Лауреат областного фестиваля «Сцена–1999» в номинации «Театральные рецензии в прессе». С 2014 по 2020 год – председатель секции театральных критиков и журналистов при Челябинском отделении СТД РФ. Автор нескольких пьес, инсценировок и сценариев. За создание моноспектакля «Путешественник с картиной» по рассказу Эдогавы Рампо был удостоен Гран-при на фестивале «АРТ БАЗАР» в Москве (2019 год).Начало моноспектакля – 26 января, в 18:30. Мероприятие пройдет в выставочном зале (№ 3, 3-й этаж) Публичной библиотеки с соблюдением необходимых санитарных норм (использование масок, социальная дистанция).[gallery] Подробнее