2021-01-25YEKT09:00:00 | Губерния «Динамо-Уралочка» выиграла все матчи в домашнем туре чемпионата России по водному поло Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









Ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» показали стопроцентный результат в третьем туре чемпионата российской суперлиги, одержав три победы. В связи с тем, что многократный чемпион страны – «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей (Ленинградская область) находится на карантине (у нескольких игроков команды был диагностирован положительный результат на коронавирус), в Златоуст главный фаворит чемпионата не прибыл. Таким образом, у «Динамо-Уралочки» появился хороший шанс возглавить турнирную таблицу чемпионата.С этой задачей златоустовские ватерполистки блестяще справились, обыграв основных своих соперников в борьбе за медали турнира. Но самое главное – показали яркую и уверенную игру, доказав, что команда находится в отличной физической форме.Поединок с питерской «Дианой» превратился в формальность уже после первого тайма – «Динамо-Уралочка» настолько мощно начала матч, не оставив соперницам и шанса на спасение. В итоге более чем уверенная победа со счетом 33:13.Куда сложнее пришлось в спаренных матчах с московским «СКИФом». Столичная команда является одним из претендентов на попадание в тройку призеров по итогам всего чемпионата. И очень важно было именно в играх с ним доказать свое превосходство. К счастью, тренерскому штабу «Динамо-Уралочки» удалось найти нужные решения, чтобы нейтрализовать сильные стороны соперника. В первом матче южноуральская команда была сильней – 15:13, а в повторном поединке выиграла еще убедительней – 17:7.Впереди ведущих команд страны ждет заключительный, четвертый тур в Ханты-Мансийске, по итогам которого определятся четыре сильнейших коллектива, которые в «Финале четырех» определят победителей и призеров чемпионата России.Напомним, что по итогам сезона-2019/2020 «Динамо-Уралочка» завоевала серебряные медали. Готовится южноуральская команда и к тому, чтобы достойно представить Россию в еврокубках. С 3 по 7 февраля она сыграет в Венгрии, где состоится отборочный раунд Кубка европейских чемпионов. Отметим, что в состав национальной сборной России привлекаются шесть ватерполисток «Динамо-Уралочки», в том числе и четыре кандидата на участие в Олимпийских играх-2021 в Токио. Наибольшие шансы принять участие в главных стартах четырехлетия у Эльвины Каримовой, Марии Берсневой, Евгении Головиной и Полины Поповой. Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиВатерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» показали стопроцентный результат в третьем туре чемпионата российской суперлиги, одержав три победы. В связи с тем, что многократный чемпион страны – «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей (Ленинградская область) находится на карантине (у нескольких игроков команды был диагностирован положительный результат на коронавирус), в Златоуст главный фаворит чемпионата не прибыл. Таким образом, у «Динамо-Уралочки» появился хороший шанс возглавить турнирную таблицу чемпионата.С этой задачей златоустовские ватерполистки блестяще справились, обыграв основных своих соперников в борьбе за медали турнира. Но самое главное – показали яркую и уверенную игру, доказав, что команда находится в отличной физической форме.Поединок с питерской «Дианой» превратился в формальность уже после первого тайма – «Динамо-Уралочка» настолько мощно начала матч, не оставив соперницам и шанса на спасение. В итоге более чем уверенная победа со счетом 33:13.Куда сложнее пришлось в спаренных матчах с московским «СКИФом». Столичная команда является одним из претендентов на попадание в тройку призеров по итогам всего чемпионата. И очень важно было именно в играх с ним доказать свое превосходство. К счастью, тренерскому штабу «Динамо-Уралочки» удалось найти нужные решения, чтобы нейтрализовать сильные стороны соперника. В первом матче южноуральская команда была сильней – 15:13, а в повторном поединке выиграла еще убедительней – 17:7.Впереди ведущих команд страны ждет заключительный, четвертый тур в Ханты-Мансийске, по итогам которого определятся четыре сильнейших коллектива, которые в «Финале четырех» определят победителей и призеров чемпионата России.Напомним, что по итогам сезона-2019/2020 «Динамо-Уралочка» завоевала серебряные медали. Готовится южноуральская команда и к тому, чтобы достойно представить Россию в еврокубках. С 3 по 7 февраля она сыграет в Венгрии, где состоится отборочный раунд Кубка европейских чемпионов. Отметим, что в состав национальной сборной России привлекаются шесть ватерполисток «Динамо-Уралочки», в том числе и четыре кандидата на участие в Олимпийских играх-2021 в Токио. Наибольшие шансы принять участие в главных стартах четырехлетия у AzAzA 2021-01-25YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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