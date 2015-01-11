Международный фестиваль-конкурс «Пою мое Отечество» стартует в феврале в видеоформате

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VIII Международный фестиваль-конкурс национальной, народной, современной и эстрадной песни «Пою мое Отечество» стартует на Южном Урале 20 февраля. Заявки от участников организаторы будут принимать в видеоформате, сообщает Дом дружбы народов Челябинской области. Слоган нынешнего фестиваля – «Люблю Урал…», он посвящен памяти Ивана Шутова. Композитор, заслуженный работник культуры РСФСР, автор свыше 300 хоровых произведений, песен, инструментальной музыки, обработок русских народных песен, большую часть своей жизни Иван Исидорович провел на Урале – в Карталах и Челябинске. Много лет руководил хоровыми коллективами, которые на областных, зональных, всесоюзных конкурсах и фестивалях получали наивысшие оценки, становились лауреатами. Но известность Ивану Шутову принесли, конечно, его песни. «Родной Урал», «Наша родина — Урал», «Уралочка», «Березонька моя», «Широка ты, степь», «Не зови меня спать, перепелка», «У околицы» и другие – эти песни о родном Урале, о Родине, о русской душе. Песня «Люблю Урал», которая стала слоганом фестиваля «Пою мое Отечество», является своеобразной музыкальной эмблемой творческого наследия Шутова. В течение 35 лет мелодия была музыкальной заставкой для областного радио и ТВ, звучала в радиопередачах Курганской, Свердловской и Пермской областей. В 2021 году Ивану Исидоровичу исполнилось бы 95 лет. Его песни продолжают жить в сердцах россиян. Они включаются в репертуар хоровых коллективов и звучат в наши дни не только на Урале, но и далеко за его пределами.Обязательным условием для участников в 2021 году является исполнение двух песен, одна из которых – произведение Ивана Шутова. В конкурсе могут принимать участие солисты, национальные коллективы (солисты и ансамбли), детские образцовые хоровые коллективы, народные хоровые коллективы и ансамбли народной песни, хоры ветеранов Челябинской области, России, стран СНГ и зарубежья по двум возрастным категориям: младшая (до 16 лет) и старшая (от 16 лет). Сезон 2021 года начнется в дистанционном формате (так проводилось и большинство туров прошлогоднего фестиваля). Оргкомитет принимает заявки от участников с видеозаписью выступлений.Фестиваль проводится Домом дружбы народов Челябинской области с 2010 году при поддержке министерства культуры региона, и с тех пор пользуется неизменной популярностью у исполнителей и зрителей. В 2021 году он пройдет в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».