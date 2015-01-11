Международный фестиваль-конкурс «Пою мое Отечество» стартует в феврале в видеоформате

VIII Международный фестиваль-конкурс национальной, народной, современной и эстрадной песни «Пою мое Отечество» стартует на Южном Урале 20 февраля. Заявки от участников организаторы будут принимать в видеоформате, сообщает Дом дружбы народов Челябинской области. Слоган нынешнего фестиваля – «Люблю Урал…», он​ посвящен памяти ​ Ивана Шутова. Композитор, заслуженный работник культуры РСФСР, автор свыше 300 хоровых произведений, песен, инструментальной музыки, обработок русских народных песен, большую часть своей жизни Иван Исидорович провел на Урале – в Карталах и Челябинске. Много лет руководил хоровыми коллективами, которые на областных, зональных, всесоюзных конкурсах и фестивалях получали наивысшие оценки, становились лауреатами.​ Но известность Ивану Шутову принесли, конечно, его песни. «Родной Урал», «Наша родина — Урал», «Уралочка», «Березонька моя», «Широка ты, степь», «Не зови меня спать, перепелка», «У околицы» и другие – эти песни о родном Урале, о Родине, о русской душе.​ Песня «Люблю Урал», которая стала слоганом фестиваля «Пою мое Отечество», является своеобразной музыкальной эмблемой творческого наследия Шутова. В течение 35 лет мелодия была музыкальной заставкой для областного радио и ТВ, звучала в радиопередачах Курганской, Свердловской и Пермской областей. В 2021 году Ивану Исидоровичу исполнилось бы 95 лет. Его песни продолжают жить в сердцах россиян. Они включаются в репертуар хоровых коллективов и звучат в наши дни не только на Урале, но и далеко за его пределами.Обязательным условием для участников в 2021 году является исполнение двух​ песен, одна из которых​ – произведение Ивана Шутова. В конкурсе могут принимать участие солисты, национальные коллективы (солисты и ансамбли), детские образцовые хоровые коллективы, народные хоровые коллективы и ансамбли народной песни,​ хоры ветеранов Челябинской области, России, стран СНГ и зарубежья по двум возрастным категориям: младшая (до 16 лет) и старшая (от 16 лет). Сезон 2021 года начнется в дистанционном формате (так проводилось и большинство туров прошлогоднего фестиваля). Оргкомитет принимает заявки от участников с видеозаписью выступлений.​Фестиваль проводится Домом дружбы народов Челябинской области с 2010 году при поддержке министерства культуры региона, и с тех пор пользуется неизменной популярностью у исполнителей и зрителей. В 2021 году он пройдет в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».