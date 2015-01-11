2021-01-25YEKT12:00:00 | Губерния Два южноуральских спортсмена выступят на домашнем этапе Кубка мира по сноуборду Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









В составе сборной России к предстоящим соревнованиям, которые пройдут 6-7 февраля на территории курорта «Банное» под Магнитогорском, выступят южноуральцы Ярослав Степанко и Мария Волгина.Сборная России в параллельных дисциплинах сноуборда конкурентоспособна на международной арене. Наши спортсмены неоднократно завоевывали медали на самых крупных стартах – так, например, олимпийским чемпионом становился Вик Вайлд, призерами чемпионатов мира Андрей Соболев, Дмитрий Логинов и Наталья Соболева. В нынешнем розыгрыше Кубка мира победы одерживали Игорь Слуев и София Надыршина (дважды). Пробиться в главную команду страны очень сложно. Тем не менее, двум нашим землякам это удалось.Ярославу Степанко и Марии Волгиной по 18 лет. Недостаток опыта они компенсируют талантом и настроем показать свой лучший результат. Уроженец Златоуста Ярослав Степанко впервые заявил о себе два года назад, в марте 2019 года, когда завоевал серебряную и бронзовую медали юниорского чемпионата мира. С тех пор он регулярно выступает на этапах Кубка мира и Европы в составе сборной России, неоднократно становился призером первенства страны.У Марии Волгиной результаты поскромней. Все свои главные победы она одержала на российских соревнованиях. Тем не менее у нее уже есть небольшой международный опыт, в том числе и участия в Кубке мира на Банном в декабре 2019 года.Сейчас оба спортсмена находятся в составе сборной России и готовятся к домашнему этапу Кубка мира. И, судя по всему, находятся в хорошей физической форме. Так, на недавно завершившемся первенстве России Мария Волгина завоевала золотую медаль, а Ярослав – серебряную. Накануне сноубордисты дали интервью программе «Весь спорт», где поделились своими планами и мыслями относительно предстоящих соревнований.«Мы с ноября уже начали подготовку к Кубку мира, тренировались в Европе, выступили на первенстве мира и на Кубках Европы, набрали достаточное количество очков, чтобы попасть на Кубок мира. Хочется порадовать болельщиков и себя лично хорошими результатами на предстоящих соревнованиях на «Банном», – отметила Мария Волгина.Напомним, что этапе Кубка мира на территории курорта «Банное» (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск») пройдет 6-7 февраля. Организаторы ожидают более 100 спортсменов из 16 стран, которые разыграют 4 комплекта наград – в состязаниях среди мужчин и женщин в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте. Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиВ составе сборной России к предстоящим соревнованиям, которые пройдут 6-7 февраля на территории курорта «Банное» под Магнитогорском, выступят южноуральцы Ярослав Степанко и Мария Волгина.Сборная России в параллельных дисциплинах сноуборда конкурентоспособна на международной арене. Наши спортсмены неоднократно завоевывали медали на самых крупных стартах – так, например, олимпийским чемпионом становился, призерами чемпионатов мира. В нынешнем розыгрыше Кубка мира победы одерживали(дважды). Пробиться в главную команду страны очень сложно. Тем не менее, двум нашим землякам это удалось.по 18 лет. Недостаток опыта они компенсируют талантом и настроем показать свой лучший результат. Уроженец Златоуста Ярослав Степанко впервые заявил о себе два года назад, в марте 2019 года, когда завоевал серебряную и бронзовую медали юниорского чемпионата мира. С тех пор он регулярно выступает на этапах Кубка мира и Европы в составе сборной России, неоднократно становился призером первенства страны.У Марии Волгиной результаты поскромней. Все свои главные победы она одержала на российских соревнованиях. Тем не менее у нее уже есть небольшой международный опыт, в том числе и участия в Кубке мира на Банном в декабре 2019 года.Сейчас оба спортсмена находятся в составе сборной России и готовятся к домашнему этапу Кубка мира. И, судя по всему, находятся в хорошей физической форме. Так, на недавно завершившемся первенстве России Мария Волгина завоевала золотую медаль, а Ярослав – серебряную. Накануне сноубордисты дали интервью программе «Весь спорт», где поделились своими планами и мыслями относительно предстоящих соревнований.«Мы с ноября уже начали подготовку к Кубку мира, тренировались в Европе, выступили на первенстве мира и на Кубках Европы, набрали достаточное количество очков, чтобы попасть на Кубок мира. Хочется порадовать болельщиков и себя лично хорошими результатами на предстоящих соревнованиях на «Банном», – отметила Мария Волгина.Напомним, что этапе Кубка мира на территории курорта «Банное» (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск») пройдет 6-7 февраля. Организаторы ожидают более 100 спортсменов из 16 стран, которые разыграют 4 комплекта наград – в состязаниях среди мужчин и женщин в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте. AzAzA 2021-01-25YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Более ста волонтеров помогут в организации Кубка мира по сноуборду на Банно ...

Лыжник из Златоуста стал призером Кубка России

Элита мирового сноуборда выступит на этапе Кубке мира в Магнитогорске

Три южноуральца выступят на первом этапе Кубка мира по сноуборду

Первые участники прибыли на этап Кубка мира по фристайлу {comments_news}