2021-01-25YEKT12:00:00 | Губерния Общественники обсудили с экспертами вопросы реализации на Южном Урале проекта «Чистый воздух» Источник: Общественная палата Челябинской области









Общественная палата Челябинской области провела круглый стол, на котором обсуждались вопросы выдачи предприятиям комплексных экологических разрешений и функционирования государственной системы мониторинга окружающей среды. Общественники высказались за разработку программы, которая бы стимулировала промышленников к скорейшему получению КЭР. Также необходимо увеличить количество постов наблюдения для получения объективных данных о состоянии атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба палаты.Заместитель начальника отдела разрешительной деятельности и администрирования платежей Уральского межрегионального управления Росприроднадзора по Челябинской области Алла Истомина рассказала о состоянии дел с получением комплексных экологических разрешений (КЭР) промышленными предприятиями, эксплуатирующими объекты 1 категории, которые оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду и относятся к областям применения наилучших доступных технологий.«В настоящий момент в Росприродназор поступили заявки на получение комплексного экологического разрешения от четырех организаций, и все они отклонены. Причин много, в том числе неполный комплект документов в соответствии с регламентом, несоответствие данных, которые указаны предприятиями при постановке объектов на учет. В данный момент все эти предприятия устраняют замечания, которые были направлены в их адрес. Хочу напомнить, что у предприятий еще есть время для подачи и утверждения заявки. В случае невыполнения обязательств мы намерены использовать все инструменты своих надзорных функций, вплоть до приостановки деятельности предприятия», – пояснила Алла Истомина.Модераторвстречи, член ОП ЧО Евгений Савченко,уточнил, что из шестнадцати предприятий, которые должны подать заявки до 1 января 2022 года, подали только четыре.Также спикер поделилась промежуточными результатами по созданию и эксплуатации федеральной государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, оператором которой определен Росприроднадзор. По ее словам, подзаконные акты, которые регулируют вопросы создания системы мониторинга, находятся в процессе разработки.Начальник Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБОУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Валерий Кочегоров рассказал о состоянии дел с аккредитацией при Росгидрометеоцентре приборов, отражающих концентрацию веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и о мерах реагирования Центром в период неблагоприятных метеоусловиях (далее НМУ).«Наш центр является оперативным подразделением, мы работаем круглосуточно, семь дней в неделю, и всегда находимся в режиме повышенной готовности. В нашем штате создана группа по НМУ, которая работает даже в выходные дни. В дни НМУ наши специалисты оперативно доносят информацию до предприятий и других ведомств по специально разработанной схеме взаимодействия. Если НМУ сохраняются более трех суток, то мы собираемся в региональном министерстве экологии, где подробно докладываем о перспективах развития погоды», - уточнил Валерий Кочегоров.Также участники круглого стола подробно обсудили развертывание сети региональных постов (включая сигнальные) для мониторинга изменения качества атмосферного воздуха.«В настоящее время мы находимся в стадии реализации федеральной государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха. Система развивается и дооснащается с позиции стационарных постов наблюдения, малогабаритных постов наблюдения, развивается программное обеспечение, которое интерпретирует данные с этих постов. Благодаря вышеописанным пунктам у нас должна быть система, которая предоставляет нам данные о загрязнении атмосферного воздуха или об его отсутствии», - объяснил руководитель ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» Владислав Коробкин.На сегодняшний день в территориальной системе существует девять стационарных постов для мониторинга изменения качества атмосферного воздуха, пять малогабаритных постов и два передвижных, также в Челябинске есть восемь дополнительных постов Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Работают три передвижные лаборатории, которыми руководит Росприроднадзор, и стационарный пост наблюдения Роспотребнадзора.Представители ведомств отметили, что чем больше постов наблюдения, тем более качественные данные о состоянии атмосферного воздуха. А чем дольше находится тот или иной пост наблюдения на определенной точке, тем, по словам Владислава Коробкина, «качественнее интерпретация источников загрязнения именно в этой зоне».Экоактивисты в свою очередь считают, что в Челябинске недостаточно приборов непрерывного контроля качества атмосферного воздуха и следует увеличить количество постов наблюдения. Отметим, что согласно нормативным документам в городах-миллионниках количество стационарных постов наблюдения должно быть от 10 до 20.По итогам круглого стола общественники предложили разработать программу, которая бы стимулировала промышленные предприятия как можно скорее получить комплексное экологическое разрешение.«Ситуация с получением комплексных экологических разрешений находится в неудовлетворительном состоянии. Мне непонятно, почему предприятия не заинтересованы в получении КЭР. Необходимо организовать и провести дополнительную встречу совместно с промышленниками и понять их позицию в данном вопросе», – подводя итоги встречи, сказал Евгений Савченко.Напомним, Челябинск вошел в перечень городов, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Основная цель проекта – кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах.Справочно:КЭР – новый для российской промышленности и природоохранного законодательства документ, который содержит природоохранные требования и нормативы, установленные для контроля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты первой категории опасности. К ним отнесены крупнейшие нефте- и газодобывающие компании, включая переработку природного газа, производство нефтепродуктов, химических веществ и кокса, другие добывающие и перерабатывающие, а также электрогенерирующие и металлургические предприятия. Источник: Общественная палата Челябинской областиОбщественная палата Челябинской области провела круглый стол, на котором обсуждались вопросы выдачи предприятиям комплексных экологических разрешений и функционирования государственной системы мониторинга окружающей среды. Общественники высказались за разработку программы, которая бы стимулировала промышленников к скорейшему получению КЭР. Также необходимо увеличить количество постов наблюдения для получения объективных данных о состоянии атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба палаты.Заместитель начальника отдела разрешительной деятельности и администрирования платежей Уральского межрегионального управления Росприроднадзора по Челябинской областирассказала о состоянии дел с получением комплексных экологических разрешенийКЭР) промышленными предприятиями, эксплуатирующими объекты 1 категории, которые оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду и относятся к областям применения наилучших доступных технологий.«В настоящий момент в Росприродназор поступили заявки на получение комплексного экологического разрешения от четырех организаций, и все они отклонены. Причин много, в том числе неполный комплект документов в соответствии с регламентом, несоответствие данных, которые указаны предприятиями при постановке объектов на учет. В данный момент все эти предприятия устраняют замечания, которые были направлены в их адрес. Хочу напомнить, что у предприятий еще есть время для подачи и утверждения заявки. В случае невыполнения обязательств мы намерены использовать все инструменты своих надзорных функций, вплоть до приостановки деятельности предприятия», – пояснила Алла Истомина.Модераторвстречи, член ОП ЧОуточнил, что из шестнадцати предприятий, которые должны подать заявки до 1 января 2022 года, подали только четыре.Также спикер поделилась промежуточными результатами по созданию и эксплуатации федеральной государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, оператором которой определен Росприроднадзор. По ее словам, подзаконные акты, которые регулируют вопросы создания системы мониторинга, находятся в процессе разработки.Начальник Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБОУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»рассказал о состоянии дел с аккредитацией при Росгидрометеоцентре приборов, отражающих концентрацию веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и о мерах реагирования Центром в период неблагоприятных метеоусловиях (далее НМУ).«Наш центр является оперативным подразделением, мы работаем круглосуточно, семь дней в неделю, и всегда находимся в режиме повышенной готовности. В нашем штате создана группа по НМУ, которая работает даже в выходные дни. В дни НМУ наши специалисты оперативно доносят информацию до предприятий и других ведомств по специально разработанной схеме взаимодействия. Если НМУ сохраняются более трех суток, то мы собираемся в региональном министерстве экологии, где подробно докладываем о перспективах развития погоды», - уточнил Валерий Кочегоров.Также участники круглого стола подробно обсудили развертывание сети региональных постов (включая сигнальные) для мониторинга изменения качества атмосферного воздуха.«В настоящее время мы находимся в стадии реализации федеральной государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха. Система развивается и дооснащается с позиции стационарных постов наблюдения, малогабаритных постов наблюдения, развивается программное обеспечение, которое интерпретирует данные с этих постов. Благодаря вышеописанным пунктам у нас должна быть система, которая предоставляет нам данные о загрязнении атмосферного воздуха или об его отсутствии», - объяснил руководитель ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области».На сегодняшний день в территориальной системе существует девять стационарных постов для мониторинга изменения качества атмосферного воздуха, пять малогабаритных постов и два передвижных, также в Челябинске есть восемь дополнительных постов Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Работают три передвижные лаборатории, которыми руководит Росприроднадзор, и стационарный пост наблюдения Роспотребнадзора.Представители ведомств отметили, что чем больше постов наблюдения, тем более качественные данные о состоянии атмосферного воздуха. А чем дольше находится тот или иной пост наблюдения на определенной точке, тем, по словам Владислава Коробкина, «качественнее интерпретация источников загрязнения именно в этой зоне».Экоактивисты в свою очередь считают, что в Челябинске недостаточно приборов непрерывного контроля качества атмосферного воздуха и следует увеличить количество постов наблюдения. Отметим, что согласно нормативным документам в городах-миллионниках количество стационарных постов наблюдения должно быть от 10 до 20.По итогам круглого стола общественники предложили разработать программу, которая бы стимулировала промышленные предприятия как можно скорее получить комплексное экологическое разрешение.«Ситуация с получением комплексных экологических разрешений находится в неудовлетворительном состоянии. Мне непонятно, почему предприятия не заинтересованы в получении КЭР. Необходимо организовать и провести дополнительную встречу совместно с промышленниками и понять их позицию в данном вопросе», – подводя итоги встречи, сказал Евгений Савченко.Напомним, Челябинск вошел в перечень городов, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Основная цель проекта – кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах.Справочно:КЭР – новый для российской промышленности и природоохранного законодательства документ, который содержит природоохранные требования и нормативы, установленные для контроля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты первой категории опасности. К ним отнесены крупнейшие нефте- и газодобывающие компании, включая переработку природного газа, производство нефтепродуктов, химических веществ и кокса, другие добывающие и перерабатывающие, а также электрогенерирующие и металлургические предприятия. AzAzA 2021-01-25YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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