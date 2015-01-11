УКВЗ разработал инновационный трамвайный вагон

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ), входящее в Госкорпорацию «Роскосмос», разработало новый односекционный трамвайный вагон модели 71-628.В январе 2021 года новый трамвай передан в Челябинск для прохождения испытаний в реальных городских условиях. Обкатка вагона продлится месяц, при этом две недели трамвай будет работать в полноценном режиме, перевозя пассажиров.«Челябинск входит в тройку российских мегаполисов с самой развитой транспортной структурой. Так что инженеры-конструкторы УКВЗ смогут проверить ходовые качества и надёжность своей разработки в реальных условиях большого города, да ещё в непростой зимний период. Если испытания пройдут удачно, трамвайный парк страны пополнится новой современной моделью производства УКВЗ, доля которого в этой сфере составляет уже более 50%. Для правительства области крайне важно, что градообразующее предприятие Усть-Катава,в цехах которого ежедневно занято более 3000 квалифицированных работников, продолжает развивать диверсификацию, проектировать и производить новую продукцию гражданского назначения, отвечающую высоким мировым стандартам качества», - говорит заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.
Источник: Фонд развития промышленности Челябинской области