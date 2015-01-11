В рамках проекта «Уральский десант» в микрорайоне Заозёрный появилась снежная горка

В минувшие выходные молодежь студенческих отрядов "Мирный атом 2021", депутат Собрания депутатов по микрорайону Заозёрный Василий Сметанин и члены Общественной молодёжной палаты организовали стройку снежной горки.

– Благодаря активным молодым людям Озерска у нас еще до Нового года родилась идея построить снежную горку для маленьких жителей микрорайона. И когда, наконец, снег выпал, нам удалось осуществить намеченные планы, – рассказал об акции Василий Сметанин.

Проект «Уральский десант» является частью всероссийской акции «Снежный десант». В работу активно включились озерские бойцы из отрядов: ССО "Челябинск-40", "Братство", "КВАНТ" и "Гидра", а также ребята из Общественной молодежной палаты. Кроме того, инициативу поддержали жители микрорайона, также помощь оказала управляющая компания «Система».

Заместитель председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков:

– Молодежь Озерска отличает активная жизненная позиция. Ребята не только представляют округ на молодежных форумах, всевозможных конкурсах и площадках, но и готовы своими руками делать город уютным и комфортным. А мы готовы им в этом помогать.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45681/