Челябинцев приглашают в клуб любителей сериалов

Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области подведены итоги областного конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года»: в номинации «Развитие коллективно-договорного регулирования в организациях» ПО «Маяк» признано абсолютным победителем Подробнее
Подведены итоги Областного фестиваля-конкурса новогодних спектаклей для детей "Морозко". Заявки на участие прислали 12 коллективов из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска и Верхнего Уфалея Подробнее
В минувшие выходные молодежь студенческих отрядов "Мирный атом 2021", депутат Собрания депутатов по микрорайону Заозёрный Василий Сметанин и члены Общественной молодёжной палаты организовали стройку снежной горки Подробнее
В Публичной библиотеке начинает работу клуб любителей сериалов, получивший название «[Се]реальность». Поклонников жанра будут приглашать раз в месяц на живое обсуждение актуальных, спорных и вдохновляющих сериалов. В центре внимания первой встречи – «Ход королевы», сообщает пресс-служба Челябинской областной универсальной научной библиотеки.Почему именно сериалы, а не кинофильмы? Ответ на этот вопрос дает челябинский киновед Ольга Конфедерат, поддержавшая идею создания клуба: «Сериал нынче больше, чем способ занять скуку домохозяйки. Это обширное поле социальных, эстетических, технических и нарративных экспериментов».Красивый и грустный мини-сериал сервиса Netflix «Ход королевы» (The Queenʼs Gambit), повествующий о гениальной шахматистке, поставлен по роману американского писателя Уолтера Тевиса. По данным портала «Кино Mail.ru» «Ход королевы» российские зрители признали лучшим зарубежным сериалом прошлого года.Считается, этот сериал поднял новую волну общественного интереса к великой древней игре. Так ли это, насколько реалистично в фильме показана шахматная жизнь и особенно ее советская составляющая (в фильме много говорится о нашей отечественной школе шахмат, а действие последней серии целиком происходит в Москве), какие фильмы и книги послужили источником вдохновения для создателей – об этом пойдет разговор на первой встрече в клубе «[Се]реальность» с участием экспертов, интерактивом и профессиональными рекомендациями.