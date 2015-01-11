2021-01-26YEKT15:00:00 | Губерния Медучреждения Челябинской области постепенно возвращаются к плановой работе Источник: miac.med.cap.ru









Госпитальные базы и базы долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией на Южном Урале постепенно возвращаются к плановой работе. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.«Ситуация по распространению коронавирусной инфекции в регионе хоть и остается напряженной, прослеживается четко выраженный тренд на снижение заболеваемости. В общей структуре заболеваемости отмечено снижение числа пневмоний, увеличение числа бессимптомных форм течения заболевания. Эта тенденция позволяет нам решать главную задачу – перевод медицины на плановое оказание медпомощи», – отметила Ирина Гехт.На сегодняшний день по ковидному профилю в регионе работают 5422 койки, в период пика эпидемии их число достигало порядка 8 тысяч. В рамках актуального числа мест свободный коечный фонд составляет 29,5%. Поэтому следующий этап перевода медучреждений к плановой работе состоится раньше предполагаемых сроков.С 27 января начнется перевод одного корпуса городской клинической больницы №8 и ряда медицинских организаций для планового оказания помощи жителям Южного Урала: больница №11 Челябинска, горбольница №1 Копейска, больницы в Каслях, Сатке, Катав-Ивановске, Трехгорном, Златоусте, некоторые медучреждения Магнитогорска, а также больницы в Миасском и Увельском. В регионе уже вернулись к плановой деятельности больницы в Верхнеуральске, Еткуле, Карталах, городская больница №3 Миасса, детская городская больница №7 Челябинска, частично областная больница №3, а также хирургический корпус городской больницы №1.«Все больше сегодня говорим о плановой помощи, о возвращении врачей амбулаторного звена в плановую работу. Госпитальные базы оттянули очень много специалистов из поликлиник и больниц, поэтому достаточно оперативный перевод госпитальных баз будет способствовать возвращению врачей на прежние места работы и перевоходу медицины на плановое оказание помощи», – добавила Ирина Гехт.Напомним, в Челябинской областной инфекционной больнице в активную стадию перешло строительство второй очереди. Дополнительно к 11 действующим будет возведено три новых корпуса на 54 койки. В режиме повышенной готовности при неблагоприятной эпидемиологической ситуации в этих корпусах можно развернуть 216 ковидных коек, в режиме чрезвычайной ситуации – порядка 280. Новые корпуса должны принять пациентов уже весной 2021 года.Челябинский областной инфекционный центр был построен в рекордные сроки – за 74 дня. Круглосуточно на объекте работали более 1000 строителей и 100 единиц техники. На площади в 19 гектаров разместились 11 современных корпусов. С 12 ноября 2020 года больница начала принимать пациентов. Источник: miac.med.cap.ruГоспитальные базы и базы долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией на Южном Урале постепенно возвращаются к плановой работе. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.«Ситуация по распространению коронавирусной инфекции в регионе хоть и остается напряженной, прослеживается четко выраженный тренд на снижение заболеваемости. В общей структуре заболеваемости отмечено снижение числа пневмоний, увеличение числа бессимптомных форм течения заболевания. Эта тенденция позволяет нам решать главную задачу – перевод медицины на плановое оказание медпомощи», – отметила.На сегодняшний день по ковидному профилю в регионе работают 5422 койки, в период пика эпидемии их число достигало порядка 8 тысяч. В рамках актуального числа мест свободный коечный фонд составляет 29,5%. Поэтому следующий этап перевода медучреждений к плановой работе состоится раньше предполагаемых сроков.С 27 января начнется перевод одного корпуса городской клинической больницы №8 и ряда медицинских организаций для планового оказания помощи жителям Южного Урала: больница №11 Челябинска, горбольница №1 Копейска, больницы в Каслях, Сатке, Катав-Ивановске, Трехгорном, Златоусте, некоторые медучреждения Магнитогорска, а также больницы в Миасском и Увельском. В регионе уже вернулись к плановой деятельности больницы в Верхнеуральске, Еткуле, Карталах, городская больница №3 Миасса, детская городская больница №7 Челябинска, частично областная больница №3, а также хирургический корпус городской больницы №1.«Все больше сегодня говорим о плановой помощи, о возвращении врачей амбулаторного звена в плановую работу. Госпитальные базы оттянули очень много специалистов из поликлиник и больниц, поэтому достаточно оперативный перевод госпитальных баз будет способствовать возвращению врачей на прежние места работы и перевоходу медицины на плановое оказание помощи», – добавила.Напомним, в Челябинской областной инфекционной больнице в активную стадию перешло строительство второй очереди. Дополнительно к 11 действующим будет возведено три новых корпуса на 54 койки. В режиме повышенной готовности при неблагоприятной эпидемиологической ситуации в этих корпусах можно развернуть 216 ковидных коек, в режиме чрезвычайной ситуации – порядка 280. Новые корпуса должны принять пациентов уже весной 2021 года.Челябинский областной инфекционный центр был построен в рекордные сроки – за 74 дня. Круглосуточно на объекте работали более 1000 строителей и 100 единиц техники. На площади в 19 гектаров разместились 11 современных корпусов. С 12 ноября 2020 года больница начала принимать пациентов. AzAzA 2021-01-26YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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