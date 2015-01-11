Ко Дню борьбы с раком южноуральцы смогут получить консультацию дерматолога

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945 году бойцы Красной армии освободили лагерь смерти Освенцим (Аушвиц) — символ геноцида евреев в годы Второй мировой войны. В числе освободителей Освенцима были и южноуральцы, сообщает пресс-служба Государственного исторического музея Южного Урала.

Среди них в первую очередь следует упомянуть Николая Ивановича Парфенова, уроженца Кусы. Он прошел всю войну от начала до конца, участвовал в боях за Ленинград и на Курской дуге, освобождал Сумы, Винницу, Тернополь и Львов. Когда советские войска вошли в Освенцим, командир полка, где служил наш земляк, погиб под артобстрелом, и комбату Парфенову пришлось взять командование на себя.«Весть о смерти командира полка как-то быстро дошла до солдат и офицеров. В их взглядах и разговорах выражалась решимость отомстить врагу сполна за понесенные в этот день потери и смерть комполка. Мощное и дружное «ура!» завершило полное уничтожение гарнизона концлагеря Освенцим», — вспоминал Николай Парфенов.Другой южноуралец, Виктор Алексеевич Ширшов, непосредственного участия в освобождении Освенцима не принимал, он сражался за расположенный в 10 км севернее город Явожно. На территории города также был концентрационный лагерь, узники которого направлялись на уничтожение в Аушвиц. За освобождение Явожно Ширшов получил медаль «За отвагу».Составить представление о том, какая картина предстала глазам красноармейцев, когда они вошли в Освенцим, помогают снимки еще одного нашего земляка — фронтового фотокорреспондента Аркадия Ходова. Они сделаны в лагере смерти Майданек и концлагере Померания. Один из самых тяжелых снимков — красноармейцы в Майданеке, держащие в руках детские ботинки. На лицах бойцов — шок и подавленность от осознания того, какие ужасные дела творились в этом месте.Снимки из архива Аркадия Ходова, хранящегося в Государственном историческом музее Южного Урала, представлены на открывшейся накануне выставке «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» в Музейно-выставочном центре. Там же экспонируются материалы, посвященные Николаю Парфенову и Виктору Ширшову.[gallery]«Холокост — тема сложная и тяжелая. Когда вы пройдетесь по выставке и ознакомитесь с представленными документами и фотографиями, вы увидите, через какие немыслимые испытания прошло поколение, пережившее Великую Отечественную войну. Память об этом мы должны хранить обязательно», — отметил на презентации выставки заместитель директора Исторического музея Александр Лымарев.Выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» располагается в Музейно-выставочном центре (вход со стороны набережной) и будет работать до 29 января. Вход свободный. Подробнее