Ко Дню борьбы с раком южноуральцы смогут получить консультацию дерматолога

Южный Урал присоединится к проведению Всемирного дня борьбы с раком. Специально к памятной дате, 3 и 4 февраля, жители региона смогут получить бесплатные консультации дерматологов и узнать, как исключить риск развития злокачественных новообразований.В рамках областной акции «Онкопатруль» на базе Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера пройдет бесплатный прием пациентов с целью ранней диагностики меланомы и других злокачественных образований кожи. Мероприятия состоятся в Челябинске, Златоусте и Троицке.Меланома одна из самых агрессивных форм злокачественных опухолей у человека, обладающая быстрым ростом и высоким потенциалом метастазирования. Врачи призывают население регулярно следить за родинками и обращаться к специалистам, если образование на коже ассиметричное, имеет неровные границы, неоднородный цвет, размер больше 6 миллиметров, а также особенно, если оно меняет форму и окрас.Организаторы отмечают, что прохождение обследований возможно только по предварительной записи (указать, что вы записываетесь на консультацию в рамках ранней диагностики меланомы). При посещении необходимо иметь паспорт, медицинский полис и снилс (страховое свидетельство).Телефоны для записи: 8 (351) 232-83-83; 8 (351) 232-00-28; 8 (351) 261-06-48;
8 (800) 201-06-29 – единый номер для всех подразделений.Адреса проведения акции 3 и 4 февраля:
Челябинск: с 8:00 до 18:00 (ул. Яблочкина, 24)
Златоуст: с 8:00-15:00 (ул. Гагарина, 3 линия, дом 7). Телефон регистратуры: 8-351-365-02-72.
Троицк: с 8:00 до 15:00 (ул. Гагарина, 90). Телефон регистратуры: 8 (351) 632-49-94.